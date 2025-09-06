Rafa Kalimann realiza próprio desejo durante gravidez: 'Não tem coisa melhor'

A atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para compartilhar um de seus desejos de gravidez

A atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para compartilhar um de seus desejos de gravidez. Grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, ela contou que foi para a cozinha preparar a refeição que tanto queria: macarrão com trufas e cogumelos.

"Eu resolvi fazer um macarrão com trufas e cogumelo porque eu estou com muita vontade. Vai ser bem básico", contou ela, que em seguida mostrou o momento em que preparou o prato. Depois de pronto, ela experimentou e gostou do resultado.

"Não tem coisa melhor do que comer algo que você quer muito estando grávida. Sério. O sabor fica mais intenso, sei lá", escreveu a mamãe de primeira viagem.

Post de Rafa Kalimann — Foto: Reprodução | Instagram

Quando começou o relacionamento de Rafa Kalimann com Nattan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024. Já em junho deste ano, anunciaram a primeira gravidez com um post conjunto nas redes sociais. Na ocasião, Rafa compartilhou o vídeo em que revela ao companheiro que estava esperando o primeiro filho do casal.

Nas imagens, os famosos aparecem em um quarto, e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. "Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia à parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai", disse Rafa, em um trecho.

A escolha do nome da filha

Em recente entrevista ao 'Gshow', Rafa falou sobre a decisão do casal em nomear a bebê de Zuza. O motivo principal para a escolha partiu da ideia de homenagear a avó de Nattan, dona Josefina, que faleceu recentemente, e tinha como apelido carinhoso Zuza.

"Nattan e eu temos muita personalidade. Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade. Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho", declarou a famosa.

Em seguida, Rafa Kalimann falou a respeito das críticas em torno da escolha do casal: "De cara tem muitos que amam, tem outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada", disse a atriz, por fim.

Como Rafa Kalimann descobriu a gravidez?

Em entrevista recente ao PodDelas, Rafa Kalimann revelou que descobriu a gravidez por meio de um sonho. Segundo ela, não apresentou sintomas iniciais que indicassem a gestação e só decidiu fazer o teste após a “revelação”.

"Eu sonhei. A minha menstruação atrasava um pouquinho, mesmo. E atrasou, mas sem sintomas. Eu tive um sonho muito forte, espiritual, muito lindo. Foi muito emocionante, e eu senti o cuidado de Deus. Eu acordei e falei: ‘Tenho certeza que estou grávida’. Fiz o teste, [deu] positivo", relatou a companheira do cantor Nattan.

Em seguida, Rafa Kalimann recordou o momento em que contou a novidade para o amado. Segundo a atriz, Nattan também já havia sentido que o bebê estava a caminho. "Eu escrevi uma carta como se fosse nossa filha ou filho, contando que ele iria ser pai. E ele escreveu na [carta] dele que, ele sentia que nossa filha estava no ‘forninho’. Foi muito especial, está sendo muito especial", contou ela, por fim.

