CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Rafa Kalimann fala sobre a escolha do nome da filha, Zuza: 'Personalidade'
Bebê / Nome de bebê

Rafa Kalimann fala sobre a escolha do nome da filha, Zuza: 'Personalidade'

Grávida de Nattan, Rafa Kalimann rebateu críticas à escolha do nome Zuza para a primeira filha do casal; gravidez foi revelada em junho

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 09h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafa Kaliman
Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann não esconde o quanto está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, a atriz e influenciadora digital entrou para a lista de famosos que escolheram nomes diferentes para os herdeiros.

Em entrevista ao 'Gshow', Rafa abriu o coração ao falar sobre a decisão do casal em nomear a bebê de Zuza. O motivo principal para a escolha partiu da ideia de homenagear a avó de Nattan, dona Josefina, que faleceu recentemente, e tinha como apelido carinhoso Zuza.

"Nattan e eu temos muita personalidade. Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade. Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho", declarou a famosa.

Em seguida, Rafa Kalimann falou a respeito das críticas em torno da escolha do casal: "De cara tem muitos que amam, tem outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada", disse a atriz, por fim.

Rafa Kalimann e Nattan esperam Zuza - Foto: Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan esperam Zuza - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez de Rafa Kalimann?

No início de junho, Rafa Kalimann e Nattan compartilharam a novidade com os fãs por meio de um post conjunto nas redes sociais. A atriz mostrou o vídeo do momento em que contou ao companheiro que estava esperando o primeiro filho do casal.

Nas imagens, os famosos aparecem em um quarto, e ela lê uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. "Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia à parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai", disse Rafa, em um trecho.

Rafa Kalimann celebra a gestação e exibe barriguinha em vídeo na praia
Rafa Kalimann celebra a gestação e exibe barriguinha em vídeo na praia - Reprodução/Instagram

Como Rafa Kalimann descobriu a gravidez?

Em entrevista recente ao 'PodDelas', Rafa Kalimann contou que soube da gestação através de um sonho. De acordo com a famosa, ela não sentiu nenhum sintoma inicial que apontasse a gravidez e só fez o teste após a 'revelação'.

"Eu sonhei. A minha menstruação atrasava um pouquinho, mesmo. E atrasou, mas sem sintomas. Eu tive um sonho muito forte, espiritual, muito lindo. Foi muito emocionante, e eu senti o cuidado de Deus. Eu acordei e falei: ‘Tenho certeza que estou grávida’. Fiz o teste, [deu] positivo", relatou a companheira do cantor Nattan.

Em seguida, Rafa Kalimann recordou o momento em que revelou a gravidez para o amado. Segundo a atriz, Nattan também já havia sentido que o bebê estava a caminho.

"Eu escrevi uma carta como se fosse nossa filha ou filho, contando que ele iria ser pai. E ele escreveu na [carta] dele que, ele sentia que nossa filha estava no ‘forninho’. Foi muito especial, está sendo muito especial", contou ela, por fim.

Leia também: Rafa Kalimann comenta desafios da gravidez e revela principal preocupação

Rafa Kalimann e Nattan descobrem o sexo do primeiro filho
Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Rafa KalimannNattanZuza
Rafa Kalimann Rafa Kalimann  

Leia também

Fofura!

Graciele Lacerda mostra Clara em restaurante - Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra 1ª vez da filha sentada em um restaurante

Aprovado

Graciele Lacerda mostra a filha comendo manga - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha experimentando fruta: 'Testando'

maternidade

Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Rios está com quantas semanas de gestação? Atriz celebra o crescimento do bebê

Linda

Graciele Lacerda e a filha, Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso

Enorme

Carol Peixinho exibe o barrigão - Foto: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho chama atenção ao mostrar o barrigão de grávida durante treino

maternidade

Manu Gavassi - Foto: Reprodução/Instagram

Manu Gavassi chama atenção ao publicar foto rara com a filha: 'Muito fofa'

Últimas notícias

Raul GilConheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea
Susana VieiraSusana Vieira comemora 83 anos em viagem e celebra a vida com fotos de biquíni
A astróloga revelou mais detalhes da numerologia do nome de Alvaro XaroAstróloga faz análise sobre trajetória de Alvaro Xaro: 'Ele tem isso muito forte'
Dança dos Famosos 2025Dança dos Famosos 2025: saiba quais artistas disputam a repescagem
Graciele Lacerda mostra Clara em restauranteGraciele Lacerda mostra 1ª vez da filha sentada em um restaurante
Rafa KalimannRafa Kalimann fala sobre a escolha do nome da filha, Zuza: 'Personalidade'
Pedro Andrade e SandyNamorado de Sandy passa por cirurgia e fala da recuperação
Ana Paula Siebert elogia esposo da ex de Roberto JustusAna Paula Siebert elogia esposo da ex de Roberto Justus: 'Um santo'
LexaLexa faz apelo após fãs afirmarem que ela 'perdeu o brilho' com a morte da filha
Nadine Gonçalves e Davi LuccaMãe de Neymar Jr se declara ao neto mais velho, Davi Lucca: 'Amado por todos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade