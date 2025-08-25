Rafa Kalimann fala sobre a escolha do nome da filha, Zuza: 'Personalidade'

Grávida de Nattan, Rafa Kalimann rebateu críticas à escolha do nome Zuza para a primeira filha do casal; gravidez foi revelada em junho

Rafa Kalimann não esconde o quanto está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, a atriz e influenciadora digital entrou para a lista de famosos que escolheram nomes diferentes para os herdeiros.

Em entrevista ao 'Gshow', Rafa abriu o coração ao falar sobre a decisão do casal em nomear a bebê de Zuza. O motivo principal para a escolha partiu da ideia de homenagear a avó de Nattan, dona Josefina, que faleceu recentemente, e tinha como apelido carinhoso Zuza.

" Nattan e eu temos muita personalidade. Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade. Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho ", declarou a famosa.

Em seguida, Rafa Kalimann falou a respeito das críticas em torno da escolha do casal: " De cara tem muitos que amam, tem outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada ", disse a atriz, por fim.

Rafa Kalimann e Nattan esperam Zuza - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez de Rafa Kalimann?

No início de junho, Rafa Kalimann e Nattan compartilharam a novidade com os fãs por meio de um post conjunto nas redes sociais. A atriz mostrou o vídeo do momento em que contou ao companheiro que estava esperando o primeiro filho do casal.

Nas imagens, os famosos aparecem em um quarto, e ela lê uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. "Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia à parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai", disse Rafa, em um trecho.

Rafa Kalimann celebra a gestação e exibe barriguinha em vídeo na praia - Reprodução/Instagram

Como Rafa Kalimann descobriu a gravidez?

Em entrevista recente ao 'PodDelas', Rafa Kalimann contou que soube da gestação através de um sonho. De acordo com a famosa, ela não sentiu nenhum sintoma inicial que apontasse a gravidez e só fez o teste após a 'revelação'.

"Eu sonhei. A minha menstruação atrasava um pouquinho, mesmo. E atrasou, mas sem sintomas. Eu tive um sonho muito forte, espiritual, muito lindo. Foi muito emocionante, e eu senti o cuidado de Deus. Eu acordei e falei: ‘Tenho certeza que estou grávida’. Fiz o teste, [deu] positivo", relatou a companheira do cantor Nattan.

Em seguida, Rafa Kalimann recordou o momento em que revelou a gravidez para o amado. Segundo a atriz, Nattan também já havia sentido que o bebê estava a caminho.

"Eu escrevi uma carta como se fosse nossa filha ou filho, contando que ele iria ser pai. E ele escreveu na [carta] dele que, ele sentia que nossa filha estava no ‘forninho’. Foi muito especial, está sendo muito especial", contou ela, por fim.

