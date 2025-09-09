Rafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza

Ex-BBB Rafa Kalimann comenta expectativa pela chegada de Zuza, revela período provável do parto e fala sobre desafios da gestação

À espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, Rafa Kalimann vive uma fase intensa e cheia de descobertas. Prestes a entrar no último trimestre, grávida de quase sete meses, a atriz aproveitou o domingo, 7, no The Town, em São Paulo, e durante um bate-papo com uma repórter do gshow, acabou revelando detalhes sobre a provável data de nascimento da bebê.

Durante a conversa, Rafa falou sobre a amizade com Manu Gavassi, que deu à luz Nara em abril, fruto do relacionamento com o ator Jullio Reis. Ao comentar sobre os signos das filhas, a atriz deixou escapar a previsão: “A neném dela veio ariana, e a minha será capricorniana. A gente se entendeu, porque eu sou ariana e ela é capricorniana. A gente aprendeu uma com a outra como que a gente vai lidar com esses signos”, disse.

Com a fala, tudo indica que Zuza nascerá entre 22 de dezembro de 2025 e 19 de janeiro de 2026, período do signo de Capricórnio.

Desafios emocionais na espera de Zuza

Em entrevista anterior ao Portal Leo Dias, Rafa e Nattan contaram que vivem um momento de ansiedade e alegria. A atriz explicou que o casal está tentando manter o equilíbrio emocional para aproveitar cada fase: “A gente tá muito ansioso, no bom sentido assim, mas com a calma e a tranquilidade que tem que estar também. A gente já vive tudo intensamente, então vindo com saúde, a gente está feliz.”

Recentemente, Rafa também falou ao jornal O Globo sobre as dificuldades que enfrentou durante a gravidez e destacou os altos e baixos emocionais: “Sinto uma incerteza e insegurança. Acho que isso, de fato, é pouco falado. A gravidez não tem que ser romantizada, porque quando entramos nessa fase da vida, existe uma solidão muito grande. E o medo de ser julgada, de se sentir frágil ou fraca demais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso logo passa e se torna tão pequeno perto desse grandioso ato que é gestar.”

A ex-BBB ainda revelou que vem se preparando emocionalmente para o período pós-parto, já que enfrenta histórico de síndrome do pânico: “Uma das primeiras coisas, junto com o primeiro ultrassom, foi falar com meu psiquiatra e com a minha psicóloga. Eu disse: ‘A gente tem um novo desafio agora, porque eu quero me preparar emocionalmente para estar bem no puerpério o máximo que eu conseguir’.”

Leia também: Rafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan