  1. Bebê
  2. Rafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
Bebê / Novidade

Rafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza

Ex-BBB Rafa Kalimann comenta expectativa pela chegada de Zuza, revela período provável do parto e fala sobre desafios da gestação

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 16h00

Rafa Kalimann
Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / Instagram

À espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, Rafa Kalimann vive uma fase intensa e cheia de descobertas. Prestes a entrar no último trimestre, grávida de quase sete meses, a atriz aproveitou o domingo, 7, no The Town, em São Paulo, e durante um bate-papo com uma repórter do gshow, acabou revelando detalhes sobre a provável data de nascimento da bebê.

Durante a conversa, Rafa falou sobre a amizade com Manu Gavassi, que deu à luz Nara em abril, fruto do relacionamento com o ator Jullio Reis. Ao comentar sobre os signos das filhas, a atriz deixou escapar a previsão: “A neném dela veio ariana, e a minha será capricorniana. A gente se entendeu, porque eu sou ariana e ela é capricorniana. A gente aprendeu uma com a outra como que a gente vai lidar com esses signos”, disse.

Com a fala, tudo indica que Zuza nascerá entre 22 de dezembro de 2025 e 19 de janeiro de 2026, período do signo de Capricórnio.

Desafios emocionais na espera de Zuza

Em entrevista anterior ao Portal Leo Dias, Rafa e Nattan contaram que vivem um momento de ansiedade e alegria. A atriz explicou que o casal está tentando manter o equilíbrio emocional para aproveitar cada fase: “A gente tá muito ansioso, no bom sentido assim, mas com a calma e a tranquilidade que tem que estar também. A gente já vive tudo intensamente, então vindo com saúde, a gente está feliz.”

Recentemente, Rafa também falou ao jornal O Globo sobre as dificuldades que enfrentou durante a gravidez e destacou os altos e baixos emocionais: “Sinto uma incerteza e insegurança. Acho que isso, de fato, é pouco falado. A gravidez não tem que ser romantizada, porque quando entramos nessa fase da vida, existe uma solidão muito grande. E o medo de ser julgada, de se sentir frágil ou fraca demais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso logo passa e se torna tão pequeno perto desse grandioso ato que é gestar.

A ex-BBB ainda revelou que vem se preparando emocionalmente para o período pós-parto, já que enfrenta histórico de síndrome do pânico: “Uma das primeiras coisas, junto com o primeiro ultrassom, foi falar com meu psiquiatra e com a minha psicóloga. Eu disse: ‘A gente tem um novo desafio agora, porque eu quero me preparar emocionalmente para estar bem no puerpério o máximo que eu conseguir’.

Leia também: Rafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Rafa KalimannZuzadata de nacimento
Rafa Kalimann Rafa Kalimann  

Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com SophiaMaíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha
