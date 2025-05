Poliana Rocha encanta ao surgir agarradinha com o neto, José Leonardo: 'Amor'

A influenciadora digital Poliana Rocha compartilhou uma foto encantadora com o neto, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto com o neto, José Leonardo, de sete meses, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

No clique postado nos Stories, a mulher do cantor Leonardo aparece segurando o menino no colo e dando um beijo na testa dele. Ao dividir o momento encantador, ela se declarou: "Amor", escreveu a influenciadora digital na legenda, acrescentando um emoji de coração.

Mais cedo, Poliana postou uma foto das netas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, na aula de futebol. Depois, ela mostrou as meninas tomando um banho de mangueira enquanto brincavam em uma cama elástica.

"A vovó tirou essa manhã para elas e Zé Leonardo. Então eu já fui no futebol, já fiquei com eles, já presenciei aula, já joguei um pouquinho de bola. Agora eu trouxe as duas para tomar um banho de mangueira e o Zé Leonardo foi dormir. mas a manhã é por conta delas e elas estão tão feliz", contou.

Confira:

Poliana Rocha com José Leonardo

Poliana Rocha expõe crise de ciúmes de Leonardo

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira, 5, uma conversa que teve com o marido, o cantor Leonardo, ao chegar ao escritório do casal em Goiânia (GO). Após viajar para Belo Horizonte (MG), onde celebrou o aniversário da mãe no fim de semana, ela reencontrou o companheiro — que esteve em turnê pelo Brasil — e revelou que ele teve uma crise de ciúmes.

"Gente, estou na minha sala sozinha e relembrando uma coisa aqui, rindo do Leonardo. Eu cheguei em casa e ele falou: 'Poliana, algum cara te cantou lá em Belo Horizonte?'. Eu falei: 'Cantou, mas eu nem ligo para essas coisas, não'. Ai ele disse: 'Que desgrama é essa, gente? Para que isso? Que m**** é essa?'. Meu deu uma crise de riso e não conseguia para de rir. E ele: 'O que você está me escondendo?'. E quanto mais ele falava, mais eu ria. Falei: 'Nada' (risos)", disse ela em um trecho. Confira o relato completo!

