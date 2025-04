Poliana Rocha abre o jogo sobre ausência de Leonardo em show da Globo

A influenciadora digital Poliana Rocha explicou o motivo da ausência do marido, o cantor Leonardo, na festa de 60 anos da TV Globo

Poliana Rocha decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories nesta quarta-feira, 30, e acabou sendo questionada sobre a ausência do marido, o cantor Leonardo, no show dos 60 anos da Globo, que aconteceu na última segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro.

No show especial, as duplas Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram, e a ausência do sertanejo chamou a atenção do público. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, da Folha de S. Paulo, Leonardo não foi ao evento porque está magoado com a emissora.

A Globo chegou a fazer o convite, mas o cantor negou a participação devido a uma reportagem exibida em 2024, em que o nome dele aparecia em uma investigação de fazendas envolvidas em situações não adequadas às leis trabalhistas. O sertanejo ficou chateado porque o canal não deu o mesmo destaque quando seu nome foi removido da polêmica pelo Ministério Público.

Mas Poliana apontou outro motivo para que o marido não participasse da festa. Segundo a influenciadora digital, Leonardo tinha outros compromissos que não poderiam ser cancelados, por isso não conseguiu fazer parte da comemoração. "Léo teve dois compromissos imprescindíveis neste dia, já marcados há um bom tempo, que não faria a mínima possibilidade de desmarcar. Inclusive, postou Stories dos dois compromissos e que. O segue acompanhou", explicou.

Confira:

Poliana fala sobre ausência de Leonardo em show na Globo - Foto: Instagram

Poliana Rocha surpreende ao postar foto antiga com fios escuros

Recentemente, Poliana Rocha surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de quando seu cabelo era escuro. A influenciadora digital, casada com o cantor sertanejo Leonardo, decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories para responder curiosidades dos fãs com imagens e uma pessoa quis saber se ela já foi morena.

Conhecida por ter um lindo cabelo longo e loiro, Poliana revelou para os fãs que quando era mais nova seus fios eram escuros. Além disso, na época em que a foto foi tirada, a mãe do cantor Zé Felipe também usava uma franjinha. Confira a foto!

