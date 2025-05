Poliana Rocha expõe crise de ciúmes de Leonardo: 'Ele ficou mais bravo comigo'

A empresária Poliana Rocha compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira, 5, uma conversa que teve com o marido, o cantor Leonardo

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira, 5, uma conversa que teve com o marido, o cantor Leonardo, ao chegar ao escritório do casal em Goiânia (GO). Após viajar para Belo Horizonte (MG), onde celebrou o aniversário da mãe no fim de semana, ela reencontrou o companheiro — que esteve em turnê pelo Brasil — e revelou que ele teve uma crise de ciúmes.

"Gente, estou na minha sala sozinha e relembrando uma coisa aqui, rindo do Leonardo. Eu cheguei em casa e ele falou: 'Poliana, algum cara te cantou lá em Belo Horizonte?'. Eu falei: 'Cantou, mas eu nem ligo para essas coisas, não'. Api ele disse: 'Que desgrama é essa, gente? Para que isso? Que m**** é essa?'. Meu deu uma crise de riso e não conseguia para de rir. E ele: 'O que você está me escondendo?'. E quanto mais ele falava, mais eu ria. Falei: 'Nada' (risos)", iniciou ela, bem humorada.

Em seguida, Poliana contou que perguntou ao marido se ele havia sido paquerado durante os shows que fez pelo Brasil. "Mas, então, espera aí, deixa eu te fazer uma pergunta: nesses shows que você fez, você foi muito cantado? As mulheres te cantaram muito. E ele falou: 'Muito'. Falei: 'Então, está tudo certo, vida que segue'. E daí que ele ficou mais bravo comigo", finalizou.

O casamento de Poliana Rocha e Leonardo

A atual esposa do cantor sertanejo tinha apenas 15 anos quando conheceu o artista durante o casamento de sua prima. Os dois se apaixonaram e, em outubro de 1995, oficializaram o romance e subiram ao altar. Poliana e Leonardo chegaram a ficar separados por alguns meses, mas reataram o relacionamento e estão juntos até hoje. Eles são pais de Zé Felipe.

