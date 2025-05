Poliana Rocha mostra as filhas de Virginia Fonseca tomando banho de mangueira

Poliana Rocha encantou ao mostrar um momento de diversão das netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 6, ao mostrar um pouco da manhã animada de suas netas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

A influenciadora digital contou que tirou um tempinho para ficar com as meninas, filhas de Virginia Fonseca e Zé felipe, e mostrou uma foto delas na aula de futebol. "Vovó hoje assistiu o futebol", disse ela, que também é avó de José Leonardo, de sete meses.

Depois, Poliana postou um vídeo e Maria Alice e Maria Flor tomando um banho de banheira enquanto brincavam em uma cama elástica. Ao dividir o momento divertido, a esposa do cantor Leonardo falou sobre ficar com os netos.

"A vovó tirou essa manhã para elas e Zé Leonardo. Então eu já fui no futebol, já fiquei com eles, já presenciei aula, já joguei um pouquinho de bola. Agora eu trouxe as duas para tomar um banho de mangueira e o Zé Leonardo foi dormir. mas a manhã é por conta delas e elas estão tão feliz", contou.

Recentemente, a influenciadora digital postou um vídeo em que aparece fazendo aula de yoga ao lado das netas e encantou os seguidores. Na gravação, as filhas de Virginia e Zé Felipe aparecem sentadas em colchonetes com as pernas cruzadas e Poliana ia orientando as duas sobre o que elas precisam fazer. "Aula de yoga com a vovó", escreveu.

Confira:

Poliana mostra Maria Alice e Maria Flor no futebol - Foto: Instagram

Poliana Rocha mostra as netas brincando - Foto: Instagram

Poliana Rocha mostra as netas - Foto: Instagram

Poliana Rocha se declara no aniversário da mãe

No último domingo, 4, Poliana Rocha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Eponina Rocha, que completou 84 anos. A influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Parabéns, minha mãezinha!!! Hoje você completa 84 anos de uma vida linda, cheia de amor, generosidade e sabedoria. É impossível colocar em palavras o quanto você significa para mim. Sua força, seu humor e sua presença iluminam a vida de todos ao seu redor. Sou eternamente grata por tudo o que você fez e faz por mim, por cada gesto de cuidado, por cada palavra de apoio. Que Deus continue abençoando seus dias com saúde, paz e muitas alegrias. Que este novo ano de vida traga momentos felizes e o carinho de todos que te amam. Te amo infinitamente! Saúde, saúde, saúde!!!!!", escreveu. Veja a publicação!

Leia também:Poliana Rocha revela qual profissão gostaria de exercer: 'Sempre quis'