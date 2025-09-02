Mariana Rios se derrete com presente que Ticiane Pinheiro enviou para seu filho

Alerta fofura! A atriz Mariana Rios mostrou detalhes do presente que seu filho, Palo, recebeu da apresentadora Ticiane Pinheiro; confira

A atriz e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 1º, para dividir com o público o presente que seu filho, Palo, recebeu de Ticiane Pinheiro. Em seu perfil oficial, a mamãe do ano mostrou detalhes dos mimos fofíssimos enviados especialmente para o pequeno.

O presente enviado por Ticiane Pinheiro para o herdeiro de Mariana Rios trata-se de um mini roupão de banho branco, bordado com as iniciais e o nome do bebê em azul. Além disso, a apresentadora da Record TV também mandou uma toalha escrita Palo.

No vídeo compartilhado por Mariana, é possível notar o bilhete escrito pela comunicadora: " Mari, que o Palo venha cheio de saúde e que traga mais amor para sua vida. Amo você! Beijos, Tici ". A atriz, que ficou encantada com a surpresa, se derreteu na legenda: "Tia Tici…", escreveu a famosa, acrescentando um emoji emocionado.

Vale lembrar que, recentemente, a apresentadora do 'Hoje em Dia' também presenteou o filho de Mariana Rios com um conjunto de moletom cinza, um colete azul e um body estampado. "Olha se eu aguento essa fofura! Tici, meu bem, amei o presente! Ele vai ficar tão quentinho. Já estou imaginando ele aqui dentro. Obrigada, você sempre muito atenciosa, muito amorosa. Obrigada, Tici. Amei!", declarou a mamãe coruja, na ocasião.

Confira o presente de Ticiane Pinheiro para o filho de Mariana Rios:

Ticiane Pinheiro presenteia filho de Mariana Rios - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro presenteia filho de Mariana Rios - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro presenteia filho de Mariana Rios - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro presenteia filho de Mariana Rios - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro presenteia filho de Mariana Rios - Reprodução/Instagram

Mariana Rios exibe o tamanho da barriga de grávida em nova foto

Mariana Rios está radiante desde que descobriu que será mamãe! Após uma longa jornada como tentante, a atriz e apresentadora espera Palo, seu primeiro filho com o empresário e economista Juca Diniz.

A artista, que tem compartilhado com o público cada fase da gestação, publicou um novo registro mostrando o tamanho de sua barriga de grávida. Usando uma roupa bem confortável, Mariana posou em frente a um espelho e levantou a blusa para exibir a silhueta.

Recentemente, a atriz contou que completou 20 semanas de gestação: "Esse é um marco muito especial, a metade da gravidez, é como se um ciclo se fechasse e outro começasse, trazendo ainda mais expectativas e emoções. Nessa fase, o bebê já mede cerca de 25 centímetros, pesa cerca de 300 gramas, e o mais incrível, é que os sentidos vão ganhando força", declarou ela, na ocasião.

Mariana Rios está à espera de Palo - Reprodução/Instagram

Significado do nome do filho de Mariana Rios

Mariana Rios falou sobre o nome da criança em recente participação no Saia Justa, no GNT. "O nome desse menininho é Palo", revelou ela, que explicou a escolha: "É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência. Simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto."

Como foi o anúncio da gravidez de Mariana Rios?

A gravidez de Mariana Rios e Juca Diniz foi anunciada pelo casal em junho deste ano, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, a atriz surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho.

"'O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.' Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", afirmou.

Leia também: Mariana Rios adota cuidados na gravidez após diagnóstico de trombofilia adquirida