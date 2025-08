Mariana Rios adota cuidados na gravidez após diagnóstico de trombofilia adquirida

Com histórico de trombofilia, Mariana Rios compartilha os cuidados adotados para garantir uma gestação saudável e segura

Mariana Rios, atriz e apresentadora, revelou em abril deste ano que foi diagnosticada com trombofilia adquirida durante sua jornada para a maternidade. Essa condição, que aumenta a tendência à formação de coágulos sanguíneos, traz complicações sérias para a gestação, como abortos espontâneos, pré-eclâmpsia e restrição do crescimento fetal.

Após o diagnóstico, Mariana, que agora está grávida, passou a adotar cuidados específicos para garantir uma gestação saudável. Ela iniciou um acompanhamento médico rigoroso, incluindo o uso de anticoagulantes para prevenir a formação de coágulos e permitir que a gestação siga normalmente.

A atriz, que já enfatizou a importância de falar abertamente sobre a condição, contou em suas redes sociais que adotou cuidados específicos durante a gravidez devido ao diagnóstico: "Como tenho histórico de trombofilia, preciso de alguns cuidados especiais. Todos os dias, quando acordo, aplico minha injeção de anticoagulante e também tomo comprimido diário. Faço isso com amor porque sei que estou protegendo meu bebê e a mim também ", declarou ela.

Mariana Rios também explicou que retomou a prática de exercícios físicos, mas de forma moderada e com acompanhamento médico. "Voltei pra atividade física moderada, de acordo com os limites do meu corpo, que meu médico me deixou fazer, nada com impacto. Comecei a ter cólica, resolvi parar e agora pretendo retomar porque me faz muita falta. Mas estou seguindo a orientação médica e sentindo o que meu corpo pede ao longo das semanas ", disse.

Vale lembrar que a atriz está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz.

O que Mariana Rios já falou sobre o diagnóstico de trombofilia

Durante sua jornada para tentar engravidar, Mariana Rios foi diagnosticada com trombofilia adquirida, uma condição que aumenta a tendência à formação de coágulos sanguíneos. Na época em que soube da condição, a atriz compartilhou com o público um relato sincero a respeito do diagnóstico.

Mariana explicou que, ao tentar engravidar, descobriu que a trombofilia estava afetando sua fertilidade. "Eu tive uma trombofilia adquirida e tive que fazer um exame genético", disse ela. A atriz também mencionou que, apesar de ser saudável e cuidar bem de si mesma, a jornada para a maternidade não seria tão simples quanto imaginava.

Além disso, Mariana Rios enfatizou a importância do acompanhamento médico e da conscientização sobre a trombofilia, especialmente para mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar.

