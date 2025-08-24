Mariana Rios está com quantas semanas de gestação? Atriz celebra o crescimento do bebê

A atriz e apresentadora Mariana Rios está à espera de um menino, que se chamará Palo, e é fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz

A atriz e apresentadora Mariana Rios está à espera de um menino, que se chamará Palo, e é fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz. Neste domingo, 24, ela compartilhou um novo vídeo em seu perfil nas redes sociais para celebrar os avanços da gravidez, que completou 20 semanas.

"Chegamos a 20ª semana de gestação, e esse é um marco muito especial, a metade da gravidez, é como se um ciclo se fechasse e outro começasse, trazendo ainda mais expectativas e emoções. Nessa fase, o bebê já mede cerca de 25 centímetros, pesa cerca de 300 gramas, e o mais incrível, é que os sentidos vão ganhando força", iniciou ela.

"Ele já percebe luz e sombra, distingue sons, sente vibrações, e até começa a explorar o mundo através do tato dentro do útero. Saber que ele escuta minha voz, os batimentos do meu coração e até os ruídos da vida ao redor, é muito mágico. É como se estivéssemos construindo juntos a nossa primeira forma de diálogo", continuou.

"Essa também é a semana do ultrassom morfológico de segundo trimestre, que mostra cada partezinha do bebê. É o momento em que a ciência se alia à emoção, porque ver o desenvolvimento tão completo traz uma sensação de alívio e gratidão. Os médicos também podem pedir exames de sangue de rotina para garantir que o corpo está bem nutrido."

"Essa semana eu percebi ainda mais como o estresse mexe comigo e estou aprendendo a aceitar que o entorno sempre será caótico, com a agenda cheia, compromissos e pressões. Mas tudo o que realmente importa está dentro de mim. Por isso, venho me organizando para pausar aos poucos, ouvir mais meu corpo e minhas emoções e aprender a gerenciá-las."

"Também bati o martelo na decoração do quartinho e agora começo a montar o enxoval. Cada escolha é feita com carinho e significado. Chegar à metade da gestação é olhar para trás com sentimento de gratidão e para frente com esperança. Hoje, na 20ª semana, sinto que tudo o que eu busco está dentro de mim."

Significado do nome do bebê

Mariana Rios falou sobre o nome da criança em recente participação no Saia Justa, no GNT. "O nome desse menininho é Palo", revelou ela, que explicou a escolha: “É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência. Simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto.”

Ainda durante o programa, ela contou o que tem sentido na gestação. "É uma montanha-russa [a jornada]. Uma montanha-russa de emoções, de um desejo latente. A mulher, pelo menos eu sinto isso, quando ela desperta, quando a maternidade desperta na mulher, ela coloca isso na cabeça de uma forma que parece uma leoa. 'Eu quero que aconteça, eu desejo. Minha alma deseja, meu corpo precisa'. É algo que foge de explicações", refletiu.

"“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam".

"Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.“ Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", afirmou.

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada pelo casal em junho por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, Mariana surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho.

