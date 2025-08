Mariana Rios exibe o presente que ganhou de Ticiane Pinheiro

A atriz Mariana Rios fica encantada com o presente que a apresentadora Ticiane Pinheiro deu para seu filho, que nascera em breve

A atriz Mariana Rios ficou encantada ao receber um presente da apresentadora Ticiane Pinheiro para seu filho, que nascerá em breve. Grávida do primeiro herdeiro, ela mostrou os itens de bebê nos stories do Instagram.

Ticiane presenteou a amiga com roupas de bebê. Ela deu um conjunto de moletom cinza, um colete azul e um body estampado.

"Olha se eu aguento essa fofura! Tici, meu bem, amei o presente! Ele vai ficar tão quentinho. Já estou imaginando ele aqui dentro. Obrigada, você sempre muito atenciosa, muito amorosa. Obrigada, Tici. Amei!”, disse a futura mamãe.

Presente de Ticiane Pinheiro para o filho de Mariana Rios - Foto: Reprodução / Instagram

Escolha do nome do bebê

Mariana Rios não esconde o quanto está radiante desde que descobriu que será mamãe! A atriz está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz, após uma longa trajetória como tentante.

Em entrevista ao portal LeoDias, Mariana contou que o casal já decidiu qual será o nome do primeiro herdeiro, mas não pretendem anunciar por enquanto. Deixando um mistério no ar, a artista revelou uma dica sobre a escolha dos dois.

"A gente já sabe, assim, o nome, mas é tão íntimo. Essa questão do nome, porque primeiro você tem que sentir, né?", explicou a atriz. Mariana Rios, então, entregou que será um nome pequeno de significado muito forte. A mamãe coruja ainda contou que, em breve, irá anunciar publicamente.

Ao longo do bate-papo sobre a maternidade, a estrela também comentou sobre a ansiedade para a chegada do bebê. "Dá uma ansiedade de querer ver, querer saber como que é, eu quero pegar no colo, mas eu sempre, todas as vezes que eu penso isso e falo: ‘ah, eu não vejo a hora de nascer’, eu troco a frase para ‘eu não vejo a hora de chegar ao momento certo de ele nascer'", explicou a atriz, por fim.

