Maíra Cardi choca com estado de sua barriga de grávida: 'Bolota'

Grávida de sua primeira menina com Thiago Nigro, Maíra Cardi choca ao mostrar como está sua barriga ao colocar vestido durante viagem

Grávida de sua primeira filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou que já está com um barrigão. Nesta quarta-feira, 03, a coach fez uma foto no espelho durante a viagem que estão fazendo pela Grécia e chamou a atenção com o tamanho que a bebê já está.

Um dia após revelar o nome da herdeira, que será chamada de Eloáh, a ex-BBB compartilhou o registro e exibiu como está a evolução de sua barriga. Usando um vestido confortável, a famosa segurou na região para mostrar o volume.

"Bolota cada dia maior", escreveu o apelido carinhoso que usa com a caçula e falou sobre seu abdômen está crescendo.

É bom lembrar que, nos últimos meses, Maíra Cardi perdeu seu primeiro bebê com Thiago Nigro após pouco tempo de gestação. A empresária já era mãe de Lucas Cardi e Sophia Cardi, ambos de relações do passado.

Maíra Cardi mostra como está sua barriga de grávida - Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto está viajando, Maíra Cardi falou sobre não ter levado Sophia, sua filha com Arthur Aguiar. A empresária então esclareceu sobre a garota ligado chorando por ter ficado com o pai no Brasil para não perder tantos dias na escola.

Ainda nos últimos dias, a coach fez uma declaração para a herdeira do meio e falou sobre as dificuldades que já enfrentou com a menina.

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!