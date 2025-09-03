CARAS Brasil
  2. Maíra Cardi choca com estado de sua barriga de grávida: 'Bolota'
Bebê / Crescendo!

Maíra Cardi choca com estado de sua barriga de grávida: 'Bolota'

Grávida de sua primeira menina com Thiago Nigro, Maíra Cardi choca ao mostrar como está sua barriga ao colocar vestido durante viagem

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 10h29

Maíra Cardi choca com tamanho de sua barriga
Maíra Cardi choca com tamanho de sua barriga - Reprodução/Instagram

Grávida de sua primeira filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou que já está com um barrigão. Nesta quarta-feira, 03, a coach fez uma foto no espelho durante a viagem que estão fazendo pela Grécia e chamou a atenção com o tamanho que a bebê já está.

Um dia após revelar o nome da herdeira, que será chamada de Eloáh, a ex-BBB compartilhou o registro e exibiu como está a evolução de sua barriga. Usando um vestido confortável, a famosa segurou na região para mostrar o volume.

"Bolota cada dia maior", escreveu o apelido carinhoso que usa com a caçula e falou sobre seu abdômen está crescendo.

É bom lembrar que, nos últimos meses, Maíra Cardi perdeu seu primeiro bebê com Thiago Nigro após pouco tempo de gestação. A empresária já era mãe de Lucas Cardi e Sophia Cardi, ambos de relações do passado.

Maíra Cardi mostra como está sua barriga de grávida
Maíra Cardi mostra como está sua barriga de grávida - Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto está viajando, Maíra Cardi falou sobre não ter levado Sophia, sua filha com Arthur Aguiar. A empresária então esclareceu sobre a garota ligado chorando por ter ficado com o pai no Brasil para não perder tantos dias na escola.

Ainda nos últimos dias, a coach fez uma declaração para a herdeira do meio e falou sobre as dificuldades que já enfrentou com a menina.

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

maíra cardimaíra cardi grávida

