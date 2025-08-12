Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho: 'Profecia'

Grávida pela segunda vez de Thiago Nigro, Maíra Cardi fala como descobriu doença que matou a sua babá e a fez perder 1º filho com Primo Rico

A coach Maíra Cardi compartilhou nesta terça-feira, 12, um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina.

CONFIRA O RELATO COMPLETO DE MAÍRA CARDI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Vale lembrar que Maíra já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6 anos. E ela engravidou novamente poucos meses após perder um bebê. Ela sofreu um aborto espontâneo na primeira vez que engravidou do atual marido.

Nos últimos dias, a influenciadora digital estava internada com a filha. A pequena passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.

Maíra Cardi revela diagnóstico de trombofilia durante a gravidez

"Assim que eu descobri a gravidez, meu médico falou assim: 'Maira, tem alguma coisa errada. Se você já tem dois filhos e você nunca perdeu, e você acabou de perder um e engravidou em um período tão curto, tem alguma coisa errada e eu vou pedir para você fazer alguns exames.' E ele pediu exame de trombofilia e deu positivo", contou ela, que disse estar tomando um medicamento anticoagulante.

E continuou: "Assim que a gente ficou sabendo, a gente assustou muito porque a nossa babá morreu disso e a gente ficou bem apavorado. Eu não contei para a Sofia e nem vou, porque é uma coisa que assustaria bastante ela. Mas eu comecei a estudar sobre a doença, entender o caso e eu fiquei mais tranquila. Porque quando você toma o remédio, principalmente no pós-parto, daí você não morre. A grosso modo é assim. Mas os 40 dias pós-parto são os mais perigosos".

"Só que ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado porque o remédio deixa o sangue fino. Então, por exemplo, eu não posso sofrer um acidente porque eu posso ter uma hemorragia. Então é uma coisa que tenho que ter muito cuidado. Mas é Deus. Inicialmente, a gente estava bem apavorado, mas agora eu já estou mais calma", desabafou a artista.

Leia também: Médicas explicam como trombofilia de Maíra Cardi pode levar ao aborto