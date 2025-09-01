Maíra Cardi deixa filha com Arthur Aguiar, e menina chora após viagem do pai sem ela

A influenciadora digital Maíra Cardi explicou que a filha Sophia, de 6 anos, ficou aos cuidados do pai, Arthur Aguiar, enquanto viaja pela Europa

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi aproveitou um momento livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação nesta segunda-feira, 1, ela explicou que a filha Sophia, de 6 anos, ficou aos cuidados do pai, Arthur Aguiar, enquanto viaja pela Europa. No entanto, contou que o artista também acabou viajando sem a menina, que ligou para a mãe para relatar a situação.

"Cadê a Sophia?", quis saber um seguidor do Instagram. "Ficou com o Arthur. Eu pedi para ele ficar com ela porque ela não podia faltar na aula tantos dias! No segundo dia, ele fez uma viagem sem ela, e ela ligou chorando muito que não queria mais ficar sem ele lá, pois ela está acostumada a dormir somente comigo ou com ele quando está lá!", explicou.

Maíra também esclareceu como, depois da ligação da filha, Arthur apareceu no Instagram brincando com a menina. "Combinamos que ele não viajaria mais sem ela. Ele voltou, e na próxima viagem prometeu que ela vai junto. Diante disso, ela resolveu ficar!", esclareceu.

Por fim, pediu: "Não façam drama em cima disso. Crianças ficam tristes sem os pais. Estranho seria não sentir falta! E eu, como mãe, nem ligar que a filha liga chorando do outro lado do mundo... isso, sim, seria um comportamento estranho! Ele já se desculpou comigo e com ela, está tudo certo. A vida de verdade acontece fora das redes e não nela!".

Desabafo de Maíra Cardi

Na última semana, Maíra Cardi abriu o coração ao falar sobre Sophia, sua herdeira do meio. Na rede social, a famosa postou um vídeo encantador de um ensaio com a garota e falou sobre a relação que tem a pequena. Ela começou o texto dizendo como foi diferente viver a maternidade com a filha, já que seu primeiro filho, Lucas, nasceu quando ela estava com 17 anos.

"Você chegou quando eu já era mais madura, quando a vida já tinha me dado um pouco mais de estrutura e estabilidade. Mas a maturidade também tem seu preço. E o nome dele é medo. Diferente do seu irmão, que teve como mãe uma menina de 17 anos, sem noção da vida, você teve uma mãe consciente… demais", escreveu.

"Com medo do engasgo, do tombo, da ausência. Uma mãe que sentia culpa por tudo. Que tentou tanto acertar, que esqueceu de respirar. Que cuidou tanto, que se deixou de lado. Você é filha da mulher que enfrentou a depressão pós-parto. Que se quebrou, e precisou se juntar de novo, caco por caco", desabafou a coach.

"Você nasceu entre dois extremos. Não foi a primeira de tudo, nem a última de todos. E talvez, por isso mesmo, carrega em si uma sensibilidade única. Uma força quieta, mas imensa. Teve que amadurecer em silêncio, entender espaços e aceitar ausências. Precisou se afastar das pessoas e lugares que amava. Aprendeu cedo a se despedir de quem partiu. E mesmo assim, segue leve, doce, inteira. Você me mostrou que amar não é proteger de tudo, é estar presente mesmo quando a vida escapa do nosso controle. Amo ser sua mãe, minha filha, minha Sophia", declarou-se a ex-BBB.

Filhos de Maíra Cardi

Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Lucas Cardi, fruto do primeiro casamento com o empresário Nelson Rangel. Ela também está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro. O casal ainda não decidiu o nome da bebê e, por isso, se referem a ela pelo apelido carinhoso “Bolota”.

