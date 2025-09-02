Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome que escolheram para a filha

Esperando sua primeira filha juntos, Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam qual nome escolheram após pedirem direcionamento divino; veja
Grávida de sua primeira filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi e o marido ainda não tinham escolhido um nome para a herdeira. Fazendo uma viagem luxuosa pela Europa com a família, eles tiveram um direcionamento divino para nomear a bebê.
Em um vídeo postado na rede social nesta terça-feira, 02, os empresários contaram como fizeram a escolha. Após orarem e pedirem sinais de deus, os futuros papais foram direcionados para dois nomes, que têm o mesmo significado na Bíblia, mas grafias diferentes: Eloáh e Elohí. Então, eles decidiram que o nome da filha é Eloáh Cardi Nigro.
"Finalmente Deus nos deu o nome dela", escreveram na legenda do vídeo, no qual apareceram contando que no início pensaram em Gaia, mas viram que o nome poderia acabar como piada na adolescência. Em seguida, ao ouvir uma música, a mesma que escutou quando escolheu o nome do filho que perdeu, Maíra teve a revelação que coincidiu com uma mensagem recebida pelo marido.
É bom lembrar que o casal perdeu seu primeiro bebê, Rafah, nos últimos meses. A ex-BBB já era mãe de Lucas Cardi e Sophia Cardi, ambos de relações do passado.
Ver essa foto no Instagram
Enquanto está viajando, Maíra Cardi falou sobre não ter levado Sophia, sua filha com Arthur Aguiar. A empresária então esclareceu sobre a garota ligado chorando por ter ficado com o pai no Brasil para não perder tantos dias na escola.
Ainda nos últimos dias, a coach fez uma declaração para a herdeira do meio e falou sobre as dificuldades que já enfrentou com a menina.
A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.
Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.
"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!
|Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'
|Rebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
|Claudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula
|Allan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
|Dança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality
|Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'
|Vale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico
|Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
|Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
|Túlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos