Após dificuldades com a filha, Maíra Cardi abre o coração: 'Se quebrou'

Grávida de sua terceira filha, Maíra Cardi abre o coração ao fazer declaração para a herdeira do meio, Sophia, com quem enfrentou dificuldades

Grávida de sua terceira filha, uma segunda menina, Maíra Cardi abriu o coração ao falar sobre Sophia, sua herdeira do meio. Na rede social, a famosa postou um vídeo encantador de um ensaio com a garota, que é fruto do relacionamento que viveu com o ator Arthur Aguiar, e falou sobre a relação que tem a pequena.

A empresária então começou o texto dizendo como foi diferente viver a maternidade com Sophia, já que seu primeiro filho, Lucas, nasceu quando ela estava com 17 anos. "Você chegou quando eu já era mais madura, quando a vida já tinha me dado um pouco mais de estrutura e estabilidade. Mas a maturidade também tem seu preço. E o nome dele é medo. Diferente do seu irmão, que teve como mãe uma menina de 17 anos, sem noção da vida, você teve uma mãe consciente… demais", escreveu.



"Com medo do engasgo, do tombo, da ausência. Uma mãe que sentia culpa por tudo. Que tentou tanto acertar, que esqueceu de respirar. Que cuidou tanto, que se deixou de lado. Você é filha da mulher que enfrentou a depressão pós-parto. Que se quebrou, e precisou se juntar de novo, caco por caco", desabafou a coach.



"Você nasceu entre dois extremos. Não foi a primeira de tudo, nem a última de todos. E talvez, por isso mesmo, carrega em si uma sensibilidade única. Uma força quieta, mas imensa. Teve que amadurecer em silêncio, entender espaços e aceitar ausências. Precisou se afastar das pessoas e lugares que amava. Aprendeu cedo a se despedir de quem partiu. E mesmo assim, segue leve, doce, inteira. Você me mostrou que amar não é proteger de tudo, é estar presente mesmo quando a vida escapa do nosso controle. Amo ser sua mãe, minha filha, minha Sophia", declarou-se a ex-BBB.

Ainda nas últimas semanas, Maíra Cardi enfrentou a difícil recuperação de Sophia após uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!