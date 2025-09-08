CARAS Brasil
João Gomes improvisa cama no chão na 1ª noite com Ary Mirelle e o filho na maternidade

O  cantor João Gomes mostrou como foi a primeira noite ao lado da esposa após o nascimento do segundo filho do casal, Joaquim

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/09/2025, às 07h40

João Gomes e Ary Mirelle
João Gomes e Ary Mirelle - Foto: Reprodução/Instagram

O  cantor João Gomes  usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 8, para contar como foi a primeira noite ao lado da esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, após o nascimento do segundo filho do casal, Joaquim, neste domingo, 7. Na publicação, ele mostrou a mãe descansando com o bebê no colo e mostrou a caminha improvisada no chão que montou para dormir.

João decidiu dormir no chão para que a sogra, Michele Souza, pudesse descansar com mais conforto na cama de acompanhante. Na legenda, ele contou que passou a madrugada em claro, levantando várias vezes para verificar se Ary e o bebê estavam bem. "De meia em meia para dar um confere... Primeira madrugada vencida", declarou. Veja os prints do momento: 

Storie de João Gomes no Instagram
O anúncio do nascimento

Joaquim nasceu na manhã de domingo, 7, às 10h09, após Ary Mirelle enfrentar 36 horas de trabalho de parto. Por meio das redes sociais, o casal compartilhou as primeiras fotos do caçula, registradas logo após o parto. Nas imagens, é possível notar a emoção dos papais com a chegada do pequeno.

"Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos", escreveu a mamãe. E João Gomes exaltou a força da esposa: "Mamãe, parabéns por sua força. Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor", escreveu nos comentários da publicação.

João Gomes cancelou show

No último sábado, 6, o cantor cancelou o show que faria no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), após sua esposa entrar em trabalho de parto. No comunicado, a prefeitura local falou sobre a ausência do artista: “A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de forca maior”, iniciaram. “A entrada da esposa do artista em trabalho de parto. Entramos em contato com a produção, que já nos confirmou a notícia, e aguardamos o pronunciamento oficial do cantor”, continuaram.

Por fim, escreveram: “Desejamos muita saúde para a mãe e o bebê, e agradecemos a compreensão do público. A programação do 30º Festival da Cachaça segue normalmente com as demais atrações desta noite”, desejaram.

Desabafo de Ary Mirelle

Recentemente, Ary desabafou em seu perfil nas redes sociais sobre o medo de ser mãe de dois meninos. Ela já teve Jorge, seu primeiro filho, em 2024. “Meu maior medo não foi não dar conta. Sei que vou conseguir, Deus está do meu lado. Mas será que vou conseguir amar meu segundo filho o tanto que amo meu primeiro? Porque está na barriga, e a gente não sabe ainda como vai ser”, desabafou a influenciadora ao ser questionada por seguidores sobre seu grande medo.

Ary Mirelle deixou claro que já conversou sobre o assunto com pessoas próximas, mas que mesmo assim, continua assustada. “Minha amiga fala que o amor só multiplica: ‘parece que você vai explodir de tanto amor’. Ela disse que já passou pela mesma situação, mas acho que é o medo de toda mãe de dois”, contou ela.

Essa insegurança é normal e tenho certeza que vou ser extremamente feliz com meus dois nenéns. Eu amo muito Jorge e esse que está vindo também”, finalizou a esposa de João Gomes.

Leia também: Ary Mirelle relata dificuldade na reta final da gravidez: 'Não consigo mais'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

