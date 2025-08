Grávida, Joana Sanz mostra o quarto de seu primeiro filho com Daniel Alves

Falta pouco! Esposa do jogador Daniel Alves, a modelo Joana Sanz revelou detalhes do quarto do primeiro filho do casal; veja fotos

A modelo Joana Sanz não esconde o quanto está ansiosa para a chegada de seu filho! Casada com o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, a espanhola, que espera o primeiro herdeiro do casal, revelou alguns detalhes do quartinho do bebê nesta sexta-feira, 1º.

Em seu perfil oficial, Joana publicou uma sequência de fotos mostrando uma parte do cômodo e da decoração. Nas imagens, é possível notar que o local possui um papel de parede delicado com desenhos de animais como passarinho, esquilo, raposa e coelho, além de algumas flores e plantas.

Joana Sanz também exibiu a cômoda do herdeiro com alguns detalhes em cor de rosa, reforçando ainda mais os rumores de que ela e Daniel Alves serão pais de uma menina. Apesar da especulação, a modelo ainda não confirmou oficialmente o gênero da criança.

"O quarto do meu bebê está quase terminado", escreveu a esposa do atleta brasileiro na legenda, agradecendo os itens recebidos. " A propósito, já temos nome do bebê. Tem pistas nas fotos ", completou Joana Sanz, aumentando ainda mais o mistério.

Vale lembrar que, há alguns meses, a modelo espanhola já havia compartilhado detalhes do enxoval do bebê, que também possuía detalhes em rosa. Recentemente, Joana também dividiu com o público um vídeo de Daniel Alves acariciando sua barriguinha de grávida.

Veja as fotos do quarto do filho de Daniel Alves e Joana Sanz:

Quando Joana Sanz anunciou a gravidez?

A revelação da chegada do primeiro filho de Joana Sanz e Daniel aconteceu em março deste ano. Na ocasião, a modelo, que fez tratamentos por cinco anos para engravidar, explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que também estão na luta".

Em seu relato, Joana também contou que chegou a realizar duas fertilizações in vitro (FIV), além de ter sofrido três perdas gestacionais. Vale lembrar que além do herdeiro com a modelo, Daniel Alves também é pai de outras duas crianças, frutos de seu antigo casamento com Dinorah Santana. Os dois anunciaram a separação em 2011.

