Graciele Lacerda se derrete em fotos inéditas da filha: 'Fase tão especial'

A influenciadora digital Graciele Lacerda, esposa de ZezÉ Di Camargo, encantou os seguidores ao postar novas da filha, Clara

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta sexta-feira, 5, ao compartilhar fotos inéditas de sua filha, Clara, de oito meses.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a filha da influenciadora digital com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo aparece sentada em um sofá, dando um belo sorriso. A bebê ainda esbanjou estilo ao surgir usando um macacão, meias e uma tiara de laço.

Já na legenda da publicação, Graciele falou sobre o crescimento da herdeira. "Meu coração pede pro tempo ir devagar… minha pequena já está crescendo, mudando a cada dia, e eu só queria apertar a pausa pra aproveitar cada segundinho dessa fase tão especial", escreveu a mamãe coruja.

O post recebeu diversos elogios dos internautas. "Muito perfeita", disse uma seguidora. "Ahhh cada dia mais lindinha. É assim mesmo Gra, passa rápido demais... mas cada fase uma descoberta", afirmou outra. "Cada dia mais linda e o tempo voando", falou uma fã.

Clara completou oito meses em agosto e ganhou uma festa luxuosa com o tema do filme A Princesa e o Sapo. O evento contou com a presença de alguns familiares como a cantora Wanessa Camargo, madrinha e irmã mais velha da menina, o filho dela, João Francisco, João Vecker, padrinho de consagração, e a avó materna, Maria Das Graças Lacerda.

"Celebramos os 8 meses da nossa princesa Clara, que veio para transformar nossa vida em um verdadeiro conto de fadas. Com o tema da princesa Tiana, lembramos que os sonhos têm força, que a perseverança nos leva longe e que o amor sempre vence", disse Graciele ao mostrar as fotos da comemoração.

Confira:

Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha experimentando fruta

Recentemente, Graciele Lacerda vem compartilhando vários momentos da maternidade com seus seguidores das redes sociais, e ela decidiu mostrar a reação da filha, Clara, ao experimentar uma nova fruta.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou registros da menina, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo, comendo manga. Além de comer a fruta, Clara também deu alguns gritinhos, mostrando que estava gostando. "Testando a maga e a garganta", brincou a famosa na legenda.

Em outra ocasião, Graciele mostrou a filha experimentando morango e deu detalhes sobre a introdução alimentar. "Hoje eu dei morango para a Clara. Achei que ela ia fazer muita cara assim (de quem não gostou). Ela gostou. Ela gostou do morango, ela só não conseguia segurar porque escorregava da mão dela. Mas aí eu colocava na boca dela, ela arrancava pedaço com a gengiva", contou.

