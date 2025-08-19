Graciele Lacerda reage a comentários sobre roupa da filha no batizado: 'Não é um vestido'

A influenciadora digital Graciele Lacerda falou sobre a escolha da roupa que sua filha, Clara Lacerda Camargo, usou no batizado

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, nesta segunda-feira, 18. Após a cerimônia, a mamãe coruja usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para responder comentários sobre o 'mandrião', a roupa que a pequena usou em seu dia especial.

"Eu vi muitos comentários sobre o mandrião. E eu vi que muita gente nao sabe o que é mandrião. Muita gente falou 'nossa, que vestido comprido. Vestido maior do que ela'. Gente, não é um vestido para começo de conversa... O mandrião tem todo um significado e até o tamanho também tem um significado", iniciou ela.

Em seguida, explicou que a roupa é símbolo de pureza e inocência. "O mandrião é branco e geralmente bem comprido. A cor simboliza pureza, inocência e a nova vida que a criança recebe através do batismo". E explicou que representa continuidade e tradição. "Muitas famílias guardam o mesmo mandrião para batizar várias gerações. Assim, a peça vira um elo entre avós, pais, filhos e netos, carregando memórias afetivas".

O comprimento da roupa também tem um significado. "O fato de ser comprido remete à vida longa que se deseja à criança. Além disso, mostra que a vida espiritual está apenas começando". Além disso, trata-se de uma roupa especial para um sacramento especial. "O batismo é considerado a porta de entrada para a vida cristã. O mandrião é usado para marcar a solenidade desse momento, diferenciando-o de qualquer outra ocasião".

Graciele Lacerda fala sobre o batizado de Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Outros detalhes da roupa

Já no domingo, 17, Graciele explicou detalhes da roupa da filha. "O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado”, contou Graciele.

Leia também: Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo