Bebê / Família

Graciele Lacerda revela como será o batizado da filha e adianta presença de padre e pastor

Graciele Lacerda compartilhou detalhes do batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, de seu relacionamento Zezé Di Camargo

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 14/08/2025, às 07h59

Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para compartilhar detalhes do batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, fruto de seu relacionamento com o cantor  Zezé Di Camargo. No vídeo publicado, ela contou que a cerimônia vai acontecer na próxima segunda-feira, 18, e terá a benção de um padre e um pastor. 

"Estou tão ansiosa por esse momento porque acho que o batismo é um momento muito importante. sei que tenho muitos seguidores evangélicos, mas sou católica, minha mãe é católica, eu fui criada na igreja católica, eu sou batizada, crismada, fiz a primeira comunhão, e eu quero que a Clara também siga um caminho. Se lá na frente ela vai escolher outra religião, para mim tudo bem. Eu sou aberta a qualquer religião, eu tenho amigos pastores, minha sogra é evangélica, e eu acredito em Deus", iniciou ela.

E complementou: "Não vejo a hora de batizar a Clara, entregá-la para Deus, abençoá-la. É como se fosse um alívio saber que ela está protegida. O batismo, para mim, é nesse sentido de proteção. Parece que enquanto eu não batizar, ela está aberta a muita coisa ruim. E eu acho que o batismo é um momento que você consagra a Deus, entrega a Deus, e você fica mais tranquila em relação a isso".

Benção do pastor

Apesar de seguir os ensinamentos católicos, Graciele contou que a pequena também receberá a bênção de um pastor durante a cerimônia. "A gente vai fazer o batizado com padre e tudo e também vai fazer um momento de oração com um pastor, então vai ser muito bonito", detalhou ela, que ainda falou sobre a data escolhida para o batizado e a lista de convidados.

"Queria ter feito o batizado no domingo, dia 17, porque é aniversário do Mô. Não consegui porque ele acabou tendo show, mas estou preparando uma surpresa. E a gente está fazendo um batizado muito restrito, uma coisa mais de família, mais pessoas próximas. Não tô fazendo uma festa para muita gente. Diferentemente do aniversário dela de 1 ano, que eu vou chamar todo mundo, mais gente", encerrou.

