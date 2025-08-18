Graciele Lacerda revela detalhe especial do batizado da filha: 'Ficar marcado'

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais neste domingo, 17,para compartilhar novos detalhes do batizado da filha, Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais neste domingo, 17,para compartilhar novos detalhes do batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, que acontece nesta segunda-feira, 18.

Na publicação, ela exibiu detalhes da decoração do salão e da roupa que a filha vai usar, nomeado 'mandrião'. “Chegou a roupa do batizado! Eu ainda não abri. Vou dar uma olhadinha junto com vocês… Ah! Gente, meu Deus… que joia! Vocês não têm noção do que tem aqui. Ó, esse aqui é o que ela vai usar mesmo. Ah, as frases… nossa, ficou muito delicada".

Em seguida, ela contou que a roupinha foi personalizada com mensagens de familiares, entre eles as irmãs Wanessa Camargo, que também é madrinha da bebê, e Camilla Camargo. As duas são filhas de Zezé Di Camargo com Zilu Godói, com quem o cantor também teve Igor Camargo.

"O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado” , contou Graciele.

Padre e pastor

Recentemente, Graciele Lacerda contou que, apesar de seguir os ensinamentos católicos, a pequena também receberá a bênção de um pastor durante a cerimônia."A gente vai fazer o batizado com padre e tudo e também vai fazer um momento de oração com um pastor, então vai ser muito bonito", detalhou ela.

