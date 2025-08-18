CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Graciele Lacerda revela detalhe especial do batizado da filha: 'Ficar marcado'
Eventos / Dia especial

Graciele Lacerda revela detalhe especial do batizado da filha: 'Ficar marcado'

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais neste domingo, 17,para compartilhar novos detalhes do batizado da filha, Clara

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 18/08/2025, às 08h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Graciele Lacerda e Clara
Graciele Lacerda e Clara - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais neste domingo, 17,para compartilhar novos detalhes do batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, fruto de seu relacionamento com o cantor  Zezé Di Camargo, que acontece nesta segunda-feira, 18.

Na publicação, ela exibiu detalhes da decoração do salão e da roupa que a filha vai usar, nomeado 'mandrião'. “Chegou a roupa do batizado! Eu ainda não abri. Vou dar uma olhadinha junto com vocês… Ah! Gente, meu Deus… que joia! Vocês não têm noção do que tem aqui. Ó, esse aqui é o que ela vai usar mesmo. Ah, as frases… nossa, ficou muito delicada".

Em seguida, ela contou que a roupinha foi personalizada com mensagens de familiares, entre eles as irmãs Wanessa Camargo, que também é madrinha da bebê, e Camilla Camargo. As duas são filhas de Zezé Di Camargo com Zilu Godói, com quem o cantor também teve Igor Camargo.

"O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado”, contou Graciele.

Padre e pastor

Recentemente, Graciele Lacerda contou que, apesar de seguir os ensinamentos católicos, a pequena também receberá a bênção de um pastor durante a cerimônia."A gente vai fazer o batizado com padre e tudo e também vai fazer um momento de oração com um pastor, então vai ser muito bonito", detalhou ela.

Leia também: Graciele Lacerda mostra surpresa de Dia dos Pais que fez para Zezé

Stories de Graciele Lacerda no Instagram
Stories de Graciele Lacerda no Instagram
https://caras.com.br/bebe/graciele-lacerda-revela-como-sera-o-batizado-da-filha-e-adianta-presenca-de-padre-e-pastor.phtml
https://caras.com.br/bebe/graciele-lacerda-revela-como-sera-o-batizado-da-filha-e-adianta-presenca-de-padre-e-pastor.phtml

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Zezé Di CamargoClaraGraciele Lacerda
Graciele Lacerda Graciele Lacerda   

Leia também

Amor!

Alexandre Nero - Foto: thiago Martins/ Agnews

Alexandre Nero faz rara aparição com a esposa em evento no RJ

Família

Taís Araujo curte passeio com a filha e o marido - Foto: Thiago Martins / AgNews

Taís Araujo curte passeio com a filha e o marido no Rio de Janeiro

Amor

João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos/AgNews

João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento

Famosos e filhos

Famosos curtem manhã no teatro com os filhos - Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Filhos de famosos roubam a cena em evento na cidade de São Paulo

Família

Caio Blat e Maria Ribeiro - Foto: Cristina Granato

Filho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto

CARAS INVERNO 2025

FOTO: Ian Castilho/Tafnis Prado

Vinícola Ametista encanta convidados em jantar do CARAS Inverno 2025

Últimas notícias

Famosas escolheram nomes diferentes para os filhosPalo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos
Viih Tube mostra a barriga após cirurgiasViih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja
O médico explicou mais detalhes da nova internação de Carolina ArrudaMédico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'
Cena do filme 2 Filhos de Francisco, título emocionante para o Dia dos PaisCelebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família
Mila Braga e Yudi TamashiroYudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'
ThaliaThalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado
Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanoma e hoje está totalmente recuperadaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
FaustãoIrmã de Faustão assume cargo importante no SBT. Saiba qual
Rodrigo Santoro e os filhosRodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade