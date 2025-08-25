Graciele Lacerda mostra 1ª vez da filha sentada em um restaurante

Quem aguenta? Graciele Lacerda mostra Clara toda arrumada, usando look fofíssimo, para sua estreia sentada em restaurante; veja

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Neste domingo, 24, a influenciadora digital mostrou a pequena arrumada para um passeio e deixou os internautas babando com o charme da pequena.

Para sair com ela para almoçar, a empresária apostou em um macaquinho com estampa de ursinhos e a bebê esbanjou toda sua fofura ao surgir usando a peça com sapatilhas douradas e laço combinando.

"Pronta para o meu domingo", escreveu ao fotografar a menina sorrindo e segurando os pés. Em seguida, a mamãe coruja exibiu Clara fazendo sua estreia sentada em um restaurante. "Sentadinha pela primeira vez no restaurante", disse a esposa do sertanejo.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou a reação da filha ao comer manga. No mês passado, ela mostrou a garota experimentando morango e deu detalhes sobre a introdução alimentar. "Hoje eu dei morango para a Clara. Achei que ela ia fazer muita cara assim (de quem não gostou). Ela gostou. Ela gostou do morango, ela só não conseguia segurar porque escorregava da mão dela. Mas aí eu colocava na boca dela, ela arrancava pedaço com a gengiva", contou.

Graciele Lacerda mostra Clara com look fofo para passeio - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Na última terça-feira, 19, Graciele Lacerda usou as redes sociais para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu na segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo.

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!

