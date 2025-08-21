Gabi Luthai fala sobre nova gestação e surpreende com revelação

A cantora Gabi Luthai respondeu perguntas de seus seguidores das redes sociais sobre o segundo filho que espera com Teo Teló; confira!

Gabi Luthai decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories nesta quita-feira, 21, para responder algumas curiosidades dos seguidores sobre sua segunda gestação com Teo Teló.

Dentre as perguntas, uma internauta quis saber se o bebê que ela está esperando foi planejado. A cantora disse que foi, mas confessou que não imaginava ficar grávida tão rápido. "A segunda gravidez foi planejada", questionou. "Sim! Só achei que fosse engravidar a partir do mês seguinte ao que realmente foi hahahaha 100% de aproveitamento", brincou.

Gabi e Teo já são pais de Pietro, de um aninho, e estão à espera de mais um menino. Os papais ainda não decidiram o nome do bebê. Foi então que uma fã quis saber se eles vão tentar ter uma menina. "Gabi, vão tentar ter a menina?", quis saber uma seguidora. "Não. Se a gente decidir ter o terceiro filho não será para "tentar menina", mas porque a gente quer ter mais um filho. É muita responsabilidade ter filhos, imagina ter mais um "só" pra ver se vem uma menina", ressaltou.

Vale lembrar que Gabi Luthai e Teo Teló anunciaram a segunda gestação em julho. "Nossa família está crescendo. Que esse bebezinho(a) venha com muita saúde, pois amor aqui não faltará", disse o casal ao dividir a novidade.

Já no dia 19 de agosto, a cantora revelou o sexo do bebê. O chá revelação contou com a presença de alguns familiares e amigos, e os papais e os convidados foram tiveram que ficar vendados e depois pintaram uma árvore da vida usando os dedos. O vídeo, ao som da música You'll Be in My Heart, de Phil Collins, permaneceu em preto e branco até o momento em que o casal retirou as vendas.

Assim que abriram os olhos, o vídeo ganhou cores e mostrou a árvore com folhas azuis, formadas por "carimbos" dos dedos do casal e dos familiares presentes. A cena confirmou que o bebê é um menino e é celebrada com emoção por todos. Na legenda da publicação, Gabi escreveu: "Nosso baby 2 é… Bençãos do Senhor, alegria que não cabe em nós! Seja bem-vindo, meu amor!".

Confira:

Gabi Luthai fala sobre a gravidez - Foto: Instagram

Gabi Luthai responde sobre maternidade - Foto: instagram

Gabi Luthai posta fotos encantadoras com a família

Recentemente, Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em família. A cantora, que está grávida pela segunda vez, posou sorridente ao lado do marido, Teo Teló, e do filho, Pietro, de um aninho.

Nas imagens, os três aparecem usando looks estilos. A mamãe surgiu usando um vestido tomara que caia, com a saia plissada e lenço no pescoço, da cor azul. O pequeno esbanjou fofura com uma camisa, calça e sapato. Já o papai apostou em um terno claro.

Na legenda, Gabi refletiu sobre a maternidade. "Ser mãe e pai é das missões mais importantes que teremos na vida. É trabalhoso, exige dedicação, paciência, compreensão, principalmente entre o casal. Mas também sabemos enxergar o privilégio que é poder cuidar de outro ser, tão pequeno, que tudo aprende, mas tanto ensina. E aos poucos vamos entendendo verdadeiramente o sentido de tudo! 'Que a vida nos permita ver os filhos dos nossos filhos, e depois de uma longa e feliz jornada, alcancemos juntos o Reino dos Céus, na companhia dos santos e eleitos de Deus'", escreveu a artista. Veja as fotos!

Leia também:Thais Fersoza comemora o aniversário do sobrinho: 'Mascotinho do amor'