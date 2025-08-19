CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Menino ou menina? Gabi Luthai e Teo Teló revelam gênero do segundo filho
Bebê / Revelação

Gabi Luthai e Teo Teló compartilham vídeo emocionante nas redes sociais, com familiares e amigos, durante a revelação do próximo filho

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 22h13

Gabi Luthai, Pietro e Teo Teló
Gabi Luthai, Pietro e Teo Teló - Foto: Reprodução / Instagram

Gabi Luthai e Teo Teló emocionaram os seguidores ao compartilhar o vídeo do chá revelação do segundo filho. O casal dividiu o momento especial nas redes sociais, reunindo familiares e amigos próximos para participarem da celebração.

Na gravação, publicada nesta terça-feira, 19, Gabi e Teo apareceram vendados, guiados por pessoas próximas. Ao som da música You'll Be in My Heart, de Phil Collins, eles pintaram juntos uma árvore da vida usando os dedos, com a participação dos familiares. O vídeo permaneceu em preto e branco até o momento em que o casal retirou as vendas.

Vídeo revela momento especial com a família

Assim que abriram os olhos, o vídeo ganhou cores e mostrou a árvore com folhas azuis, formadas por "carimbos" dos dedos do casal e dos familiares presentes. A cena confirmou que o bebê é um menino e é celebrada com emoção por todos. Na legenda da publicação, Gabi escreveu: "Nosso baby 2 é… Bençãos do Senhor, alegria que não cabe em nós! Seja bem-vindo, meu amor!".

A cantora revelou a gravidez em 24 de julho, com um vídeo publicado ao lado do marido e do filho mais velho, Pietro. A família apareceu trocando carinhos e sorrisos em um cenário clean, recebendo diversas mensagens de apoio dos seguidores.

O primogênito do casal, Pietro, nasceu em março de 2024. Agora, com a revelação de que o segundo bebê também é um menino, a família comemora mais uma fase marcante. O momento foi celebrado com muito amor e união, reforçando a importância da presença de parentes e amigos na construção dessas memórias.

Gabi e Teo têm compartilhado com os fãs cada etapa dessa nova jornada, permitindo que os seguidores acompanhem de perto a chegada do novo integrante da família. A publicação rapidamente ganhou milhares de comentários e curtidas, demonstrando o carinho do público com a família.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

