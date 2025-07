Gabi Luthai revela que terá seu segundo filho com Teo Teló

Tá grávida! Gabi Luthai faz vídeo encantador para celebrar a segunda gravidez, fruto do casamento com Teo Teló

A cantora Gabi Luthai será mamãe pela segunda vez! Nesta quinta-feira, 24, ela anunciou a espera pelo segundo filho, que é fruto do casamento com o empresário Teo Teló - irmão do cantor Michel Teló.

A novidade foi revelada em um vídeo do casal ao lado do filho primogênito, Pietro. A família apareceu trocando carinhos e sorrisos em um cenário clean.

“Nossa família está crescendo. Que esse bebezinho(a) venha com muita saúde, pois amor aqui não faltará”, disse ela na legenda.

O primeiro filho do casal, Pietro, já está com 1 ano.

Thais Fersoza e Michel Teló batizaram Pietro

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló são os padrinhos de Pietro, filho de Gabi Luthai e Teo Teló. O batizado aconteceu em uma igreja e contou com a presença da família reunida. Gabi mostrou o primeiro vídeo com as imagens oficiais do grande dia.

Toda a família escolheu looks em tons claros para a consagração do bebê na igreja. Ele surgiu fofíssimo com camisa de gola personalizada e bermuda combinando. Logo depois, a família foi recebida para um encontro especial com bolo e docinhos.

"Batizado do nosso amado Pietro, um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Nada é mais especial que ter a família reunida, estar na presença do Senhor e seguir seus ensinamentos", disse a mãe coruja na legenda. Veja as fotos!

