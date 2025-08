Grávida, Gabi Luthai posta fotos encantadoras com a família: 'Perfeitos'

A cantora Gabi Luthai, que está grávida pela segunda vez, encantou ao compartilhar fotos com o marido, Teo Teló, e o filho, Pietro

Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 3, ao compartilhar uma sequência de cliques em família. A cantora, que está grávida pela segunda vez, posou sorridente ao lado do marido, Teo Teló, e do filho, Pietro, de um aninho.

Nas imagens, os três aparecem usando looks estilos. A mamãe surgiu usando um vestido tomara que caia, com a saia plissada e lenço no pescoço, da cor azul. O pequeno esbanjou fofura com uma camisa, calça e sapato. Já o papai apostou em um terno claro.

Na legenda, Gabi refletiu sobre a maternidade. "Ser mãe e pai é das missões mais importantes que teremos na vida. É trabalhoso, exige dedicação, paciência, compreensão, principalmente entre o casal. Mas também sabemos enxergar o privilégio que é poder cuidar de outro ser, tão pequeno, que tudo aprende, mas tanto ensina. E aos poucos vamos entendendo verdadeiramente o sentido de tudo! 'Que a vida nos permita ver os filhos dos nossos filhos, e depois de uma longa e feliz jornada, alcancemos juntos o Reino dos Céus, na companhia dos santos e eleitos de Deus'", escreveu a artista.

O post recebeu diversos elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "Perfeitos", afirmou outra. "Deus abençoe vocês", escreveu uma fã. "Família linda! Que Deus os abençoe sempre", comentou mais uma. "Que fofura", falou mais uma.

Vale lembrar que Gabi Luthai e Theo Teló anunciaram a segunda gestação no mês passado. Na ocasião, o casal compartilhou um vídeo com o primogênito, Pietro. "Nossa família está crescendo. Que esse bebezinho(a) venha com muita saúde, pois amor aqui não faltará", disseram.

Confira:

Gabi Luthai e Teo Teló comemoram o aniversário do filho com festa intimista

Em abril deste ano, Gabi Luthai e Teo Teló reuniram os familiares em casa para comemorar o aniversário do filho, Pietro. O menino completou um aninho e ganhou uma festinha especial. Nas redes sociais, a cantora postou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração, que teve como tema a Páscoa. O local foi decorado com bexigas coloridas, flores e coelhos, e contou com um bolo e doces personalizados.

"A gente piscou e ele fez 1 aninho. Viva o nosso Pietro, nosso menino luz, sorridente, sociável, abençoado! Te amamos, filho. Quê você cresça em graça e estatura, que seja sempre amoroso, forte, resiliente e discípulo de Cristo! Fizemos um café da manhã em casa, simples e cheio de amor, como a gente gosta. Decoração por mim, já que estou amando fazer essas coisas", escreveu a famosa.

Quem também comemorou a data especial foi a atriz e apresentadora Thais Fersoza. A esposa de Michel Teló postou em seu perfil registros da festa e homenageou o sobrinho e afilhado. "O nosso mascotinho do amor fez 1 aninho! Cheio de saúde, alegria e descobertas, o Pietrinho completa seu primeiro ano de vida e também a nossa família. Que sua vida seja cheia de bençãos e que saiba que poderá contar sempre com os dindos e os priminhos aqui. Nós amamos vocês, muito!", disse a artista na legenda.

