Fofura! Filha de Luan Santana e Jade Magalhães surge enorme em novas fotos

Esposa de Luan Santana, Jade Magalhães abriu um álbum de fotos da viagem em família e revelou registros inéditos da filha do casal, Serena
Jade Magalhães encantou o público na noite de quinta-feira, 28, ao compartilhar novos registros fofíssimos da filha, Serena, de 8 meses. A influenciadora digital e a bebê, fruto do casamento com Luan Santana, estiveram recentemente com o cantor em Portugal para acompanhar a turnê 'Luan Ao Vivo na Lua'.
A esposa do artista, que registrou cada momento de sua passagem pelo local, abriu um álbum de fotos e revelou cliques de passeios realizados pela família. Em meio a sequência, Jade publicou algumas imagens da filha do casal, sem mostrar o rostinho da bebê.
Nas fotos inéditas compartilhadas pela influenciadora, é possível notar o quanto Serena cresceu. "Nossos dias em Portugal", escreveu a esposa de Luan Santana na legenda. A postagem, é claro, rapidamente ganhou milhares de comentários carinhosos dos fãs.
"Família linda! Muito amor por vocês", declarou uma internauta. "A Serena tá enorme, não me acostumo com essa boneca nunca", se derreteu outra. "A Serena tá uma mocinha", disse uma terceira. "Tu é muito rica, e nem to falando de dinheiro, Jade", escreveu mais uma.
Mais cedo, o cantor sertanejo também postou um clique da família. Na foto, Luan Santana, Jade Magalhães e Serena aparecem em um jatinho retornando ao Brasil após a passagem por Portugal. Vale lembrar que, até o momento, o casal optou por preservar a imagem da filha e, por isso, ainda não mostraram publicamente o rostinho dela.
Veja as fotos da filha de Luan Santana e Jade Magalhães:
Recentemente, Luan Santana comentou durante entrevista ao portal LeoDias sobre seus planos para aumentar a família. O artista afirmou que quer ter um segundo filho com Jade Magalhães e que pretende manter alguns anos de diferença entre os irmãos.
Ao ser questionado sobre ter outro filho, o cantor respondeu rapidamente: “Quero muito”. Luan explicou que conversou com Jade sobre a decisão, e também ressaltou que quer aproveitar a infância da primogênita Serena. Por este motivo, se pudesse escolher, preferiria que os filhos tivessem uma diferença de quatro ou cinco anos, assim o casal poderia apreciar o crescimento da pequena da melhor maneira possível.
O artista explicou que a decisão envolve uma série de fatores, como a rotina de trabalho e a vontade de viver e aproveitar cada etapa da vida de sua filha. “É importante aproveitar cada momento, e isso inclui planejado com calma”, contou o famoso, por fim.
Leia também: Luan Santana, Sandy e mais: famosos que decidiram não mostrar o rosto dos filhos
