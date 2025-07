Luan Santana, Sandy e mais: famosos que decidiram não mostrar o rosto dos filhos

Vida pessoal discreta: Confira a lista de famosos que decidiram preservar a imagem dos filhos e optaram por não mostrar o rosto deles

Alguns famosos optaram por separar a vida pessoal da profissional e, com isso, mantêm uma rotina discreta quando estão longe dos holofotes. Recentemente, o cantor Luan Santana e a esposa, Jade Magalhães, celebraram os 7 meses da filha do casal, Serena, e chamaram atenção ao publicarem fotos da bebê com o rosto censurado.

O artista já revelou em entrevista que pretende mostrar o rostinho da herdeira quando chegar a hora certa. Além de Luan Santana, outras celebridades também decidiram não expor os filhos pequenos, despertando curiosidade nos fãs que gostam de acompanhá-los diariamente.

Confira a lista de famosos que, até o momento, não mostraram publicamente o rosto dos filhos:

Sandy e Lucas Lima

O ex-casal Sandy e Lucas Limaoptaram por manter a identidade do filho, Theo, em segredo. O menino, que tem 11 anos atualmente, costuma fazer raras aparições nas redes sociais dos pais, mas sempre em ângulos que não exibem seu rosto.

Em 2016, durante uma entrevista ao podcast 'Quem pode, pod', Sandy explicou que deixará o herdeiro escolher se deseja ou não se tornar uma pessoa pública. "O que tem hoje é celular, né, gente? Não tem como fugir... Mas às vezes, para pais de amiguinhos da escola, posso chegar e falar: 'Ó, não posta foto do meu filho, por favor'. Preservo a privacidade dele porque quero que ele tenha essa escolha: se ele vai querer ser famoso ou não. Ninguém sabe a cara do Theo", contou ela, na ocasião.

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak

Os atores Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak também fazem parte da lista de famosos que decidiram preservar a identidade dos dois filhos. Discretos, o casal costuma publicar registros das crianças apenas de costas ou com o rosto coberto. Os dois são pais de Nina, de 8 anos, e Cora, de 10 meses.

Junior Lima e Monica Benini

Assim como a irmã Sandy, o cantor Junior Lima e a esposa, Monica Benini, também nunca revelaram a identidade dos filhos. Os dois, que são pais de Otto, de 7 anos, e Lara, de 3, costumam compartilhar raríssimas fotos dos pequenos, mas sempre de costas para a câmera.

Recentemente, Monica falou sobre a decisão do casal em não expor os herdeiros: "Por que não deixa a gente conhecer seus filhos? Queremos vocês tão bem", questionou um seguidor. " Agradeço pelo carinho. Mas olha, eu acredito cada dia mais que se tem um lugar em que criança (ou a imagem dela) não deveria estar é na internet ", explicou a esposa do cantor.

Pitty

A cantora Pitty é mãe da pequena Madalena, de 8 anos, fruto de seu antigo casamento com o baterista Daniel Weksler. Discreta em relação a vida pessoal, a artista também decidiu preservar a imagem da filha e, até o momento, não revelou o rostinho dela.

Assim como os demais famosos, Pitty sempre evita mostrar a identidade da herdeira. Além disso, ela costuma compartilhar raríssimos registros da menina.

Vanessa Giácomo

Mãe de três, a atriz Vanessa Giácomo também faz parte da lista de celebridades que optaram em não mostrar o rosto dos filhos. Discreta, a artista compartilha em suas redes sociais raros registros dos herdeiros em datas especiais como aniversário e viagens em família.

Vanessa é mãe de Maria, de 10 anos, fruto de seu atual casamento com Giuseppe Dioguardi; e de Raul, de 17 anos, e Moisés, de 14, de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira.

Apesar de evitar mostrar os filhos nas redes sociais, a identidade dos herdeiros não é segredo, uma vez que a atriz já foi fotografada publicamente com a caçula durante um passeio no shopping. Além disso, Daniel de Oliveira também já revelou cliques com Raul e Moisés.

Justin Bieber e Hailey Bieber

O cantor Justin Bieber, pai de Jack Blues Bieber, fruto de seu casamento com Hailey Bieber, costuma compartilhar com os fãs registros do filho desde o nascimento do pequeno. O artista, porém, nunca revelou o rostinho do bebê, que completou 11 meses recentemente.

