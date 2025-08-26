Luan Santana conta sobre planos de aumentar a família

O cantor sertanejo Luan Santana comentou sobre seus planos de ter um segundo filho com Jade Magalhães, sua esposa: “Quero Muito”

O cantor Luan Santana comentou durante entrevista recente sobre seus planos para aumentar a família. O artista afirmou que quer ter um segundo filho com Jade Magalhães e que pretende manter alguns anos de diferença entre os irmãos.

Ao ser questionado sobre ter outro filho, o cantor respondeu rapidamente: “Quero muito”. Luan explicou que conversou com Jade sobre a decisão, e também ressaltou que quer aproveitar a infância da primogênita Serena, de 7 meses. Por este motivo, se pudesse escolher, preferiria que os filhos tivessem uma diferença de quatro ou cinco anos, assim o casal poderia apreciar o crescimento da pequena da melhor maneira possível.

“Não gosto muito da ideia de ser já perto demais”, comentou Luan em entrevista ao Portal Leo Dias, sobre a distância de idade que tem em mente. Ele alegou que seria um bom tempo para a melhor preparação de uma nova gestação.

O artista explicou que a decisão envolve uma série de fatores, como a rotina de trabalho e a vontade de viver e aproveitar cada etapa da vida de sua filha. “É importante aproveitar cada momento, e isso inclui planejado com calma”, contou o artista. Luan compartilhou que quer aproveitar as primeiras etapas da vida de Serena antes de aumentar a família.

A viagem em família de Luan Santana

Na última semana, Luan Santana esteve em Portugal para sua turnê, e aproveitou para levar sua família para passear. O artista arrumou um tempinho para visitar o Santuário de Fátima na companhia de Jade Magalhães, sua esposa, e sua filha Serena.

O artista resolveu compartilhar o momento em suas redes sociais, mas optou por proteger a privacidade da pequena e escondeu-o com uma tarja preta. “Nenezinha do papai”, escreveu ele.

Em 2024, Luan deu uma entrevista ao Portal Leo Dias, quando comentou sobre a decisão do casal de preservar a privacidade da criança. “A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?”, destacou o artista.

