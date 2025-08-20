Tá enorme! Filha de Luan Santana rouba a cena em nova foto da família

O cantor Luan Santana compartilhou uma foto inédita de um passeio em Portugal ao lado da filha, Serena, e da esposa, Jade Magalhães; confira

O cantor Luan Santana dividiu com os fãs na noite de terça-feira, 19, uma nova foto da filha, Serena, durante um passeio em família. A bebê, de 7 meses de vida, é fruto de seu casamento com a influenciadora digital Jade Magalhães.

O artista, que está em turnê em Portugal, conseguiu separar um tempo em sua agenda de shows para curtir um dia ao lado da herdeira e da esposa. O casal e a bebê estiveram no Santuário de Fátima, localizado a cerca de 125 km de Lisboa.

No registro do momento compartilhado por Luan Santana nas redes sociais, Serena, que já está grandinha, aparece no colo de Jade Magalhães em frente ao local do passeio. O cantor, no entanto, 'censurou' o rostinho da pequena com uma tarja preta e escreveu: " Nenezinha do papai ".

A filha dos famosos chegou ao mundo em dezembro de 2024 e ainda não teve a identidade revelada publicamente. Em entrevista recente ao portal LeoDias, Luan e Jade explicaram que estão aguardando o momento certo para compartilhar com os fãs a imagem de Serena.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou o artista, na ocasião. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou a influenciadora, por fim.

Veja a foto de Luan Santana e Jade Magalhães com a filha:

Luan Santana e Jade Magalhães com a filha, Serena - Reprodução/Instagram

O Dia dos Pais de Luan Santana

O cantor Luan Santana celebrou o primeiro Dia dos Pais com a pequena Serena nos braços! Na data especial, celebrada este ano no dia 10 de agosto, o famoso ganhou uma bela homenagem da esposa, Jade Magalhães, que dividiu alguns registros inéditos do lado 'paizão' do artista.

Nas imagens, é possível notar momentos marcantes do artista sertanejo com a filha, como passeios, viagens em família e muitas brincadeiras com a pequena. Um vídeo fofíssimo de Luan Santana 'ensinando' Serena a tocar piano também foi compartilhado por Jade Magalhães; confira mais detalhes!

