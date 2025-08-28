Luan Santana posta clique encantador com a mulher e a filha: 'Família linda'

O cantor Luan Santana encantou os fãs ao compartilhar uma foto com Jade Magalhães e Serena após realizar uma turnê na Europa

Luan Santana encheu as redes sociais de fofura na tarde desta quinta-feira, 28, ao compartilhar uma nova foto em família.

O cantor, que estava em turnê pela Europa, postou um clique em que aparece em seu jatinho ao lado da esposa, a influenciadora digital Jade Magalhães, e da filha deles, Serena, de oito meses, e contou que eles já estavam de volta ao Brasil.

Para a viagem, Luan surgiu usando uma camiseta branca, uma calça azul e boné. Jade escolheu uma camiseta, calça jeans e tênis. A bebê surgiu com uma blusa, calça e uma touca na cabeça, e assim como nas outras fotos postadas pelos papais, não é possível ver seu rosto.

"A família tá de volta no Brasa eim", avisou o artista na legenda da publicação, recendo diversos elogios. "Bela família", disse uma seguidora. "A família mais linda do mundo!", afirmou outra. "Nossa princesa tá cada dia maior", observou uma fã.

Recentemente, Luan revelou em entrevista ao Portal Leo Dias que tem planos de aumentar a família com Jade. "Quero muito", afirmou ele, que já conversou com a esposa sobre a decisão, e também ressaltou que quer aproveitar a infância da primogênita Serena.

Por este motivo, se pudesse escolher, preferiria que os filhos tivessem uma diferença de quatro ou cinco anos, assim o casal poderia apreciar o crescimento da pequena da melhor maneira possível. "Não gosto muito da ideia de ser já perto demais", comentou. Ele alegou que seria um bom tempo para a melhor preparação de uma nova gestação. "É importante aproveitar cada momento, e isso inclui planejado com calma", contou o artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana conta sobre amizade com Cristiano Ronaldo

O cantor Luan Santana comentou sobre sua parceria com o astro do futebol Cristiano Ronaldo. O português foi o responsável por transmitir em seu canal no YouTube, o último show do artista em sua terra natal.

"Essa noite é especial por vários motivos, e vai ter a transmissão através do meu canal e do Cristiano Ronaldo, que é um grande parceiro e que eu admiro demais. Ele veio com essa ideia de transmitir", comemorou Luan em entrevista ao Portal Leo Dias.

O artista comentou que mantém contato com o jogador e que a ideia inicial surgiu de Cristiano. "De vez em quando a gente se fala e ele me mandou uma mensagem: 'Vi que você vai fazer show em Lisboa e estou com vários projetos para o meu canal. Seria uma honra transmitir seu show aqui em Portugal' e eu falei: 'Na hora'", compartilhou ele.

Luan relembrou da organização do evento e ressaltou como os shows no Brasil são culturalmente diferentes das apresentações em Portugal. "Deu certo e a gente preparou uma grande estrutura, algo que eu acho que nenhum canal viu. O que a gente faz no Brasil é realmente incrível e surpreende todo mundo que vê. Algo inédito no canal dele e para muita gente que não está acostumado com nosso meio", explicou ele.

O artista chegou a comentar sobre sua curiosidade em relação ao engajamento do projeto, já que os famosos têm públicos diferentes. "Estou curioso para saber no que vai dar, porque é algo diferente. Ele não é um cantor e sim jogador de futebol. Então estou curioso para saber o ponto de intersecção. Amanhã a gente encerra essa turnê de muito sucesso e surpresas. Ingressos esgotados em poucas horas e assim que a gente lançou essa história de vir pra Portugal, conseguimos esgotar três datas e fechamos as quatro datas na maior arena de Lisboa, todas esgotadas", completou.

