Chay Suede exibe foto inédita com a filha caçula: 'Te amo'

O ator Chay Suede surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 01, ao compartilhar um clique inédito com sua filha caçula, Ana, de nove meses, fruto de seu relacionamento com a atriz Laura Neiva.

Na imagem compartilhada, o ator aparece segurando a bebê nos braços. Já a pequena vestiu uma blusa clara de mangas longas e calças listradas, olhando para baixo. Na parte inferior esquerda da imagem, ele se declarou para a pequena: “Te amo, Ana”.

Na última semana, Chay Suede apareceu sentado no banco do motorista do seu carro, com a menina em seu colo e dando um beijinho em sua cabeça. "Oie", escreveu ele na legenda da publicação. Vale lembrar que Ana é fruto do casamento de Chay Suede com a atriz Laura Neiva. Os dois também são pais de Maria, de cinco anos, e de José, de três.

Em outro momento, Chay mostrou os três herdeiros com o avô. O ator compartilhou fotos da comemoração do aniversário de 56 anos de seu pai, Roobertchay Rocha, e prestou uma homenagem especial. "Feliz aniversário, pai. Te amo. 56 anos do vovô", escreveu o artista, que interpretou o personagem Mavi na novela Mania de Você, da Globo.

Chay Suede se declara para a filha caçula — Foto: Reprodução/Instagram

Declaração de Laura Neiva para Chay Suede

Laura Neiva usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu marido, o ator Chay Suede, no dia em que ele completou 33 anos. Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou algumas imagens em que eles aparecem comemorando a data em um restaurante. Além de posar agarradinha com o amado e dando um beijo apaixonado, em um dos cliques, Laura aparece dando uma lambida no rosto de Chay.

Já na legenda, ela se declarou para o marido. "Meu amor, eu nasci pra ser sua. Seu amor por Deus e pela sua família me fez repensar toda minha vida quando nos conhecemos lá atrás. Desde então, minha vida só melhorou", disse ela no começo do texto.

"Me sinto um ser humano melhor por ter você ao meu lado em todos os momentos. E é quando você chega que eu encontro a paz, porque eu sem você não existe mais. Somos um só. Meu melhor amigo, minha paixão, a pessoa que mais me conhece e enxerga tudo que eu tô sentindo muito antes de eu mesma perceber. Quero continuar acordando todos os dias ao seu lado e assistir uma novelinha antiga todo dia antes de dormir. Te amo, sou pra sempre sua. Feliz 33!", completou Laura.

