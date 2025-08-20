Chay Suede divide clique encantador com a filha caçula: 'Tanto amor'

O ator Chay Suede encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com Ana, sua filha com a atriz Laura Neiva

Chay Suede explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao compartilhar um clique inédito com sua filha caçula, Ana, de nove meses.

No registro publicado no feed, o ator aparece sentado no banco do motorista do seu carro, com a menina em seu colo e dando um beijinho em sua cabeça. "Oie", escreveu ele na legenda da publicação.

O post encantou os internautas, que encheram os comentários de elogios. "Quanta fofura", disse uma seguidora. "Você transmite tanto amor", escreveu outra. "Família linda e abençoada, que Deus ilumine cada dia mais vocês", comentou uma fã. "Que amor", falou uma fã.

Ana é fruto do casamento de Chay Suede com a atriz Laura Neiva. Os dois também são pais de Maria, de cinco anos, e de José, de três.

Recentemente, Chay mostrou os três herdeiros com o avô. O ator compartilhou fotos da comemoração do aniversário de 56 anos de seu pai, Roobertchay Rocha, e prestou uma homenagem especial. "Feliz aniversário, pai. Te amo. 56 anos do vovô", escreveu o artista, que interpretou o personagem Mavi na novela Mania de Você, da Globo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)

Vicente Alvite revive "laço paternal" com Chay Suede em reencontro

Com carisma e talento de sobra, Vicente Alvite vem conquistando o público desde a sua "explosão nas novelas" em Travessia (2022). O jovem ator, que brilhou como Tonho na trama de Glória Perez, agora encara o desafio de estrelar uma trama das seis escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson: Êta Mundo Melhor.

Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem ator relembra com carinho a preparação para o papel de Aladin, um menino órfão que reside na Casa dos Anjos e é o único que sabe ler e escrever. Além disso, ela fala sobre a parceria com a atriz Heloisa Périssé, intérprete da vilã cômica Zulma, e relembra reencontro com Chay Suede, que fez o seu pai na novela anterior.

"Quando comecei a preparação para Eta Mundo Melhor encontrei o Chay na Globo. Eu estava com saudade dele, foi o meu pai na novela e ele sempre foi muito legal comigo. O Tonho é um personagem que nunca vou esquecer. Foi minha estreia na televisão", conta Vicente, com os olhos cheios de brilho ao falar do colega.

Agora, ele encara um novo desafio na carreira, interpretando Aladin, um menino órfão que enfrenta a dureza da vida sob os cuidados de uma vilã implacável. Mesmo com o peso do drama em cena, Vicente garante que o clima nos bastidores é leve e acolhedor, principalmente graças à parceira de cena. Saiba mais!

Leia também:Laura Neiva impressiona com declaração para Chay Suede: 'Nasci para ser sua'