  Bebê
  Laura Neiva se derrete ao postar foto rara da filha caçula: 'Coração até dói'
Bebê / Fofura

Laura Neiva se derrete ao postar foto rara da filha caçula: 'Coração até dói'

Discreta, a atriz Laura Neiva encantou os seguidores ao compartilhar uma foto rara de Ana, sua filha com o ator Chay Suede

Daniela Santos
Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 18h56 - Atualizado às 19h22

Laura Neiva posta foto da filha caçula
Laura Neiva posta foto da filha caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Laura Neiva explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 27, ao compartilhar um clique raro de sua filha caçula, Ana, de nove meses, fruto de seu relacionamento com o ator Chay Suede.

Na foto postada nos Stories, a menina aparece sentada no chão, usando uma blusa, uma calça e meias, enquanto olha para a câmera. Ao dividir o registro encantador, a mamãe coruja abriu o coração. "Meu coração até dói", confessou a atriz, que também é mãe de Maria, de cinco anos, e de José, de três. 

No último dia 20, Chay fez a alegria dos seguidores ao surgir com Ana nas redes sociais. No registro publicado no feed, o ator aparece sentado no banco do motorista do seu carro, com a caçula em seu colo e dando um beijinho em sua cabeça. "Oie", escreveu o artista, que está longe da TV desde o fim da novela Mania de Você, da TV Globo, em que interpretou o personagem Mavie.  

O post encantou os internautas, que encheram os comentários de elogios. "Quanta fofura", disse uma seguidora. "Você transmite tanto amor", escreveu outra. "Família linda e abençoada, que Deus ilumine cada dia mais vocês", comentou uma fã. "Que amor", falou uma fã. 

Confira: 

Instagram
Laura Neiva posta foto da filha, Ana - Foto: Instagram

Laura Neiva impressiona com declaração para Chay Suede

Laura Neiva usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu marido, o ator Chay Suede, que completou 33 anos. Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou algumas imagens em que eles aparecem comemorando a data em um restaurante. Além de posar agarradinha com o amado e dando um beijo apaixonado, em um dos cliques, Laura aparece dando uma lambida no rosto de Chay. 

Já na legenda, ela se declarou para o marido, com quem tem três filhos: Maria, José e Ana. "Meu amor, eu nasci pra ser sua. Seu amor por Deus e pela sua família me fez repensar toda minha vida quando nos conhecemos lá atrás. Desde então, minha vida só melhorou", disse ela no começo do texto. 

"Me sinto um ser humano melhor por ter você ao meu lado em todos os momentos. E é quando você chega que eu encontro a paz, porque eu sem você não existe mais. Somos um só. Meu melhor amigo, minha paixão, a pessoa que mais me conhece e enxerga tudo que eu tô sentindo muito antes de eu mesma perceber. Quero continuar acordando todos os dias ao seu lado e assistir uma novelinha antiga todo dia antes de dormir. Te amo, sou pra sempre sua. Feliz 33!", completou Laura. 

Leia também: Chay Suede encanta ao mostrar fotos raras do pai com os netos

Daniela Santos

