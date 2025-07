Laura Neiva impressiona com declaração para Chay Suede: 'Nasci para ser sua'

A atriz Laura Neiva postou fotos inéditas com o Chay Suede e prestou uma bela declaração no aniversário de 33 anos do marido

Laura Neiva usou as redes sociais nesta terça-feira, 1º, para prestar uma homenagem especial ao seu marido, o ator Chay Suede, que completou 33 anos nesta última segunda-feira, 30.

Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou algumas imagens em que eles aparecem comemorando a data em um restaurante. Além de posar agarradinha com o amado e dando um beijo apaixonado, em um dos cliques, Laura aparece dando uma lambida no rosto de Chay.

Já na legenda, ela se declarou para o marido, com quem tem três filhos: Maria, de cinco anos, José, de três, e Ana, de sete meses. "Meu amor, eu nasci pra ser sua. Seu amor por Deus e pela sua família me fez repensar toda minha vida quando nos conhecemos lá atrás. Desde então, minha vida só melhorou", disse ela no começo do texto.

"Me sinto um ser humano melhor por ter você ao meu lado em todos os momentos. E é quando você chega que eu encontro a paz, porque eu sem você não existe mais. Somos um só. Meu melhor amigo, minha paixão, a pessoa que mais me conhece e enxerga tudo que eu tô sentindo muito antes de eu mesma perceber. Quero continuar acordando todos os dias ao seu lado e assistir uma novelinha antiga todo dia antes de dormir. Te amo, sou pra sempre sua. Feliz 33!", completou Laura.

Chay retribuiu a declaração de amor da esposa nos comentários da publicação. "Meu amor, minha parceira, a vida com você é tudo o que eu sempre quis. Te amo pra sempre", escreveu o ator, que interpretou o personagem Mavi na novela Mania de Você, da Globo.

Confira:

Laura Neiva surge em clique encantador ao lado da filha caçula

Recentemente, Laura Neiva encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um clique inédito com sua filha caçula, Ana, de sete meses, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede.

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz chamou a atenção ao postar nos Stories uma foto em que aparece posando em frente ao espelho com a herdeira no colo. Além disso, a mamãe mostrou que estava cuidando da pele ao mostrar que estava com uma máscara facial. Confira!

