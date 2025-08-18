Chay Suede encanta ao mostrar fotos raras do pai com os netos

O ator Chay Suede chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos da comemoração do aniversário de seu pai

Nas fotos postadas nos Stories, o ator aparece ao lado do pai e dos irmãos, além disso, também mostrou o aniversariante com os três netos: Maria, de cinco anos, José, de três, e Ana, de nove meses. Os três são frutos de seu casamento com a atriz Laura Neiva. "Feliz aniversário, pai. Te amo. 56 anos do vovô", escreveu o artista, que interpretou o personagem Mavi na novela Mania de Você, da Globo.

Recentemente, Laura encantou os seguidores ao compartilhar uma imagem ao lado da filha caçula, Ana. Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz posou em frente ao espelho com a herdeira no colo. Além disso, ela ainda mostrou que estava cuidando da pele ao surgir com uma máscara facial.

Confira:

Chay Suede mostra a família reunida no aniversário do pai

Foto: Instagram

Chay Suede comemora o aniversário do pai - Foto: Instagram

Chay Suede mostra seu pai com os netos - Foto: Instagram

Chay Suede posta fotos raras em família - Foto: Instagram

Laura Neiva impressiona com declaração para Chay Suede

Laura Neiva usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu marido, o ator Chay Suede, que completou 33 anos no dia 30 de junho. Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou algumas imagens em que eles aparecem comemorando a data em um restaurante. Além de posar agarradinha com o amado e dando um beijo apaixonado, em um dos cliques, Laura aparece dando uma lambida no rosto de Chay.

Já na legenda, ela se declarou para o marido, com quem tem três filhos: Maria, de cinco anos, José, de três, e Ana, de sete meses. "Meu amor, eu nasci pra ser sua. Seu amor por Deus e pela sua família me fez repensar toda minha vida quando nos conhecemos lá atrás. Desde então, minha vida só melhorou. Me sinto um ser humano melhor por ter você ao meu lado em todos os momentos. E é quando você chega que eu encontro a paz, porque eu sem você não existe mais. Somos um só. Meu melhor amigo, minha paixão, a pessoa que mais me conhece e enxerga tudo que eu tô sentindo muito antes de eu mesma perceber. Quero continuar acordando todos os dias ao seu lado e assistir uma novelinha antiga todo dia antes de dormir. Te amo, sou pra sempre sua. Feliz 33!", completou Laura.

Chay retribuiu a declaração de amor da esposa nos comentários da publicação. "Meu amor, minha parceira, a vida com você é tudo o que eu sempre quis. Te amo pra sempre", escreveu o ator. Veja a publicação!

