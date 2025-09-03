CARAS Brasil
  Bebê
  2. Carol Peixinho revela curiosidade sobre a primeira gestação: 'Hora nenhuma'
Bebê / Maternidade

Carol Peixinho revela curiosidade sobre a primeira gestação: 'Hora nenhuma'

Na reta final da gravidez, a influenciadora Carol Peixinho contou ao público uma curiosidade envolvendo o período de sua gestação

por Rafaela Oliveira
Publicado em 03/09/2025, às 07h52

Carol Peixinho
Carol Peixinho - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital e empresária Carol Peixinho surpreendeu os seguidores ao dividir uma curiosidade envolvendo sua primeira gestação. Ela está à espera de Bento, fruto de sua união com o cantor Thiaguinho.

Na última terça-feira, 2, a mamãe de primeira viagem revelou que não sentiu enjoo em período nenhum. O assunto foi abordado por Carol logo após ela compartilhar detalhes do que toma pela manhã: uma vitamina, água morna com limão e água natural.

"Grávida sim, mas enjoo zero. Nem com líquidos, nem com comida! Nem em jejum, nem em hora nenhuma! A grávida sortuda agradece (risos)", declarou a companheira de Thiaguinho. Vale lembrar que a influenciadora já se encontra na reta final da gravidez e, em breve, o primeiro filho do casal chegará ao mundo.

Recentemente, Carol Peixinho abriu o coração ao falar sobre a experiência de ser mãe. Grávida aos 40 anos, ela contou que a gestação veio depois de meses de tentativas. A famosa ainda comentou sobre a pressão que muitas mulheres sentem ao engravidar nessa fase da vida.

"Foram muitos testes até que, no momento em que resolvemos desencanar, Bento chegou para iluminar nossa vida. Mas não dá pra negar: quando nos aproximamos dos 40, a pressão existe sim, tanto interna quanto externa", disse Carol em entrevista à Vogue.

Carol Peixinho revela que não sentiu enjoo - Reprodução/Instagram

O quarto do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Empolgados pela chegada de Bento, Carol Peixinho (40) e Thiaguinho (42) exibiram recentemente detalhes da decoração do quarto do bebê. Com uma arte feita por Ligia Ramos, o ambiente foi decorado com elementos do mar e da música — uma união das paixões do casal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conta que Carol Peixinho entrou em contato após ver um de seus trabalhos, feito em fevereiro de 2023, e compartilhado no perfil da Di Coração; confira detalhes!

Thiaguinho e Carol Peixinho - Foto: Reprodução / Instagram

Os benefícios e os cuidados de treinar na gravidez como Carol Peixinho

Grávida de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, a ex-BBB Carol Peixinho não parou de treinar e continua se exercitando desde que descobriu a gestação. Em sua rede social, ela posta os momentos na academia e impressiona com sua disposição. Os benefícios disso são vários, mas será que há algum problema? 

Pensando nisso, a CARAS digital conversou com a médica ginecologista Amanda Vanzelli e com o personal trainer Bruno Calado sobre os pontos positivos para mãe e o bebê e os cuidados que devem ser tomados para treinar como a Carol Peixinho durante essa fase cheia de mudanças. Confira detalhes!

Leia também: Rafaella Santos presenteia filho de Carol Peixinho e Thiaguinho: 'Amamos!'

Carol Peixinho e Thiaguinho - Reprodução/Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

thiaguinhoBentoCarol Peixinho
Carol Peixinho Carol Peixinho  

