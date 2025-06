Artista transforma quarto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho unindo paixões: 'Grande desafio'

Ligia Ramos revela em exclusividade à CARAS Brasil o processo de decoração do quarto de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

Empolgados pela chegada de Bento, Carol Peixinho (40) e Thiaguinho (42) exibiram detalhes da decoração do quarto do bebê. Com uma arte feita por Ligia Ramos o ambiente foi decorado com elementos do mar e da música —uma união das paixões do casal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conta que Carol Peixinho entrou em contato após ver um de seus trabalhos, feito em fevereiro de 2023, e compartilhado no perfil da Di Coração . "Nos conhecemos a partir da pintura que realizei para a [influenciadora] Natalia Belloli, lá em Barcelona, na Espanha. O vídeo chegou até ela, e passamos a conversar."

Após a conversa, Ligia conta que a família fez um pedido: unir dois mundos especiais para eles, o mar e a música. A influenciadora baiana já demonstrou diversas vezes sua conexão com as praias, e, o cantor possui uma longa carreira dedicada à música, com passagens pelo grupo Exaltasamba e sua turnê de sucesso, Tardezinha.

Ao idealizar o pedido, a artista encontrou uma etapa desafiadora para trazer harmonia para o ambiente, sem pesar nas cores e elementos. "Nosso maior desafio foi fazer com que a arte estivesse em todos os cantinhos do ambiente, sem carregar de muita informação. Foi necessário fazer um aquarelado de fundo que transitasse do branco para o azul, algo mais leve e delicado", conta.

Ligia ainda acrescenta que os animais e instrumentos que compõe o desenho das paredes também foram escolhas pessoais de Peixinho e Thiaguinho, sendo elementos com que eles sentem mais conexão. "Fazer essa união, e elaborar a harmonia que eles teriam entre si, foi sim um grande desafio, mas extremamente recompensador."

A ex-BBB e o cantor mostraram os detalhes do ambiente no último sábado, 31. Através das redes sociais, eles compartilharam um vídeo apresentando o trabalho de Ligia e explicando a escolha do tema para o quarto do primeiro filho, e agradecendo pelo trabalho da artista, que também ganhou elogios dos fãs do casal.

Os dois anunciaram a gravidez no fim de março. A novidade foi revelada através de uma publicação conjunta nas redes sociais, em que eles aparecem em um ensaio fotográfico seguido de um vídeo com ultrassom do bebê. "Prontos para viver o maior amor do mundo", declarou o casal.

