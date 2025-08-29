CARAS Brasil
  2. Thiaguinho e Carol Peixinho comentam a pressão de gravidez aos 40
Thiaguinho e Carol Peixinho comentam a pressão de gravidez aos 40

Casal Thiaguinho e Carol Peixinho celebrou a espera do primeiro filho, Bento, e falou sobre sonhos, desafios e a preparação para a chegada do bebê

por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 18h37

Carol Peixinho e Thiaguinho
Carol Peixinho e Thiaguinho - Foto: Reprodução / Instagram

Thiaguinho e Carol Peixinho vivem um dos momentos mais especiais do relacionamento. O casal, que anunciou a gravidez em julho, aguarda a chegada de Bento, primeiro filho juntos, e abriu o coração sobre a experiência de se tornar pais pela primeira vez.

Durante uma entrevista recente, o cantor falou sobre a emoção da paternidade: “A preparação é amar! Amar o Bento, amar a Carol. Ter respaldo e carinho. Não sou uma pessoa ansiosa. Vou viver a paternidade no presente e tenho certeza que vai ser lindo.”

Carol, grávida aos 40 anos, contou que a gestação veio depois de meses de tentativas e comentou sobre a pressão que muitas mulheres sentem ao engravidar nessa fase da vida. “Foram muitos testes até que, no momento em que resolvemos desencanar, Bento chegou para iluminar nossa vida. Mas não dá pra negar: quando nos aproximamos dos 40, a pressão existe sim, tanto interna quanto externa.”

Relação discreta e planos em comum

Thiaguinho e Carol assumiram o namoro em fevereiro de 2022 e, desde então, mantêm uma relação discreta, longe de grandes exposições nas redes sociais. Os dois compartilham o desejo de construir uma família e já haviam comentado sobre a vontade de serem pais. Carol chegou a congelar óvulos para se sentir mais tranquila durante o processo, mas Bento foi concebido naturalmente após sete meses de tentativas.

Thiaguinho destacou que o bebê já transformou sua vida, mesmo antes de nascer. Carol, por sua vez, afirmou que o momento é de celebração e gratidão. “Bento chegou para iluminar nossas vidas”, declarou.

Com a chegada do primeiro filho, o casal vive uma fase marcada por expectativa, amadurecimento e união, consolidando ainda mais o relacionamento iniciado há três anos.

Além da emoção com a gestação, Thiaguinho e Carol também têm contado com o apoio de amigos próximos e familiares, que celebraram a notícia ao lado deles. A gravidez, segundo os dois, fortaleceu ainda mais os planos de construir uma família sólida e trouxe novas perspectivas para o futuro.

O casal afirmou que pretende curtir cada etapa dessa experiência com calma e privacidade, respeitando o tempo e as mudanças que a maternidade e a paternidade exigem.

Leia também: Thiaguinho e Carol Peixinho: Há quanto tempo eles estão juntos?

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

