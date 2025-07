Brunna Gonçalves revela perrengue com a filha: 'Foi um caos'

A dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para compartilhar um perrengue com a filha Zuri, de apenas um mês

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para compartilhar um perrengue com a filha Zuri, de apenas um mês. Mamãe de primeira viagem, a artista contou que passou por uma situação inusitada na hora de dar banho na bebê, que é fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla.

"Vocês não sabem o que Zuri fez. Fui dar um banho nela, antes do banho ela fez o número 2 e falei: 'ok, acabou, filha?' Peguei ela, quando eu fui botar na banheira, ela fez um cocozão na minha mão. Não estou exagerando. Eu fiquei segurando o cocô dela. Eu não tive reação", contou ela.

Que completou: " Batizou a mamãe. Aí eu fiquei segurando ela para ela terminar de fazer, e ela fazendo muito cocô. Deu um jato e caiu no chão. Foi um caos. Eu vou postar uma foto da minha mão pra vocês terem noção de como foi."

Stories de Brunna Gonçalves - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, a cantora Ludmilla também compartilhou um perrengue que teve com a filha. "Depois de fazer pipi na mamãe, banho check", escreveu a artista ao surgir com Zuri usando um macacão limpinho, de cor lilás e com desenhos de ursinho.

Como é o quarto de Zuri?

Ainda nos últimos dias, Brunna Gonçalves mostrou detalhes do quarto da bebê no Brasil. A pequena, que nasceu no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos, também tem um cômodo na casa da família por lá.

"Sejam bem vindos ao quarto da Zuri. Eu pedi que o tema fosse girassol, porque tem um significado especial para mim e para a Ludmilla. Eu pedi um quarto com tons suaves, elegantes que trouxesse um aconchego para quando a Zuri chegasse", contou Brunna. Veja mais!

