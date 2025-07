Brunna Gonçalves desabafa ao ver a filha tomar vacina: 'Tão temida'

Brunna Gonçalves contou nas redes sociais que a filha Zuri, fruto de seu relacionamento com Ludmilla, foi tomar mais uma vacina

A influenciadora digital e empresária Brunna Gonçalves usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, para contar aos seguidores como foi a sensação de ver a pequena Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla tomar mais uma vacina. A bebê nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.

Ao compartilhar uma foto do momento em que a pequena se prepara para tomar a injeção, ela desabafou: "Dia da tão temida vacina de 2 meses", escreveu, acompanhando o post com um emoji de carinha triste. Ludmilla repostou o registro e acrescentou um emoji emocionado.

Stories de Brunna Gonçalves - Foto: Reprodução/Instagram

Os mêsversários de Zuri

Brunna Gonçalves compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira, 14, os registros da comemoração de dois meses da filha Zuri. A celebração teve como tema “abelhinha” e contou com bolos personalizados e balões em tons de amarelo, dourado e branco.

Ludmilla também compartilhou um vídeo nos Stories mostrando a festinha da bebê. "Hoje a minha princesinha faz 2 meses de vida, é tanto amor e felicidade nessa casa pela chegada dela. Obrigada meu Deus", declarou na legenda.

Já para celebrar o primeiro mês de vida de Zuri as mamães escolheram uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna ao compartilhar os detalhes.

E o evento também contou com lembrancinhas para os convidados. "De lembrancinha a gente fez esse caderninho a velinha e também tem esse potinho com nuts tudo com identidade visual", contou Brunna Gonçalves. Para a data especial, a pequena vestiu uma roupinha branca com renda, laço e bordados de flores. Relembre como foi!

