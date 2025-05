Nasce Zuri, primeira filha de Brunna Gonçalves e Ludmilla

Nas redes sociais, Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram o nascimento de Zuri, primeira filha do casal. Veja a primeira foto da bebê!

Esta quarta-feira, 14, foi um dia mais do que especial para Ludmillae Brunna Gonçalves. Isso porque as famosas deram as boas vindas para Zuri, primeira filha do casal.

Em um post conjunto nas redes sociais, as mamães babonas compartilharam uma foto da mãozinha da bebê.

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora.

Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025", dizia a legenda da publicação.

A gestação de Brunna aconteceu por meio de uma fertilização in vitro e Zuri nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Ainda não há mais informações sobre tamanho, peso ou via de nascimento da bebê.

Como fica a nacionalidade de Zuri?

A dançarina Brunna Gonçalves estava na reta final da gravidez de Zuri, a primogênita dela e da esposa, a cantora Ludmilla. Desde o início de abril, a ex-BBB estava em sua casa em Miami, nos Estados Unidos, lugar onde a bebê nasceu. O casal, inclusive, já mostou o quartinho da filha do apartamento luxuoso delas, avaliado em R$ 13,5 milhões.

No entanto, como ficará a nacionalidade da menina ao nascer em outro país? Em entrevista ao Gshow, Flávia Santos Lloyd, advogada especialista de imigração nos Estados Unidos, afirma que Zuri, ao nascer nos Estados Unidos, terá cidadania americana."Se um bebê nascer hoje nos Estados Unidos, ele automaticamente tem cidadania americana", declarou.

Na lei, a 14ª Emenda da Constiuição dos EUA prevê que "todas as pessoas nascidas" nos Estados Unidos "são cidadãos dos Estados Unidos". Embora as declarações do presidente Donald Trump visem acabar com a "cidadania por direito de nascença", a regra permanece no país.

"Um filho nascido nos Estados Unidos não dá a legalidade para os pais. Então, o filho americano só pode passar a residência para os pais após completar 21 anos. Normalmente, quando os pais fazem isso é para que o filho tenha oportunidade nos Estados Unidos, não para si", explicou.

