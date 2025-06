Brunna Gonçalves mostra decoração e lembrancinhas do 1º mesversário da filha com Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves e sua esposa, a cantora Ludmilla, celebraram o primeiro mesversário da filha do casal, Zuri, que nasceu no dia 14 de maio

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves e sua esposa, a cantora Ludmilla, comemoraram uma data muito especial para sua família. Neste domingo, 15, elas celebraram o primeiro mesversário de sua filha, Zuri, que nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.

Para a festinha especial, as mamães escolheram uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna ao compartilhar os detalhes.

E o evento também contou com lembrancinhas para os convidados. "De lembrancinha a gente fez esse caderninho a velinha e também tem esse potinho com nuts tudo com identidade visual", contou Brunna Gonçalves. Para a data especial, a pequena vestiu uma roupinha branca com renda, laço e bordados de flores.

Veja como foi o mêsversario de Zuri:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Brumilla Baby (@brumilla_baby)

Como foi o parto de Brunna Gonçalves?

A menina veio ao mundo por meio do parto cesariana. Dias depois, a mãe coruja revelou que desistiu de tentar o parto normal porque a filha mudou de posição em sua barriga quando chegou aos Estados Unidos. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou”, detalhou ela em relato compartilhado recentemente.

E detalhou: "Eu contratei uma doula aqui em Miami. A gente fez as manobras, tentamos fazer de tudo para Zuri desvirar, só que a linda não queria desvirar e não desvirou, ficou sentada. E aí fomos para o plano B, que foi a cesárea. A Zuri estava pélvica e o parto natural de uma criança pélvica é muito perigoso. O indicado é fazer a cesárea. E nós marcamos a cesárea e Zuri veio ao mundo”.

Como está a recuperação de Brunna Gonçalves?

Ainda nos últimos dias, a esposa de Ludmilla comentou sobre os primeiros dias de sua recuperação pós-parto. De acordo com a esposa de Ludmilla, a parte mais difícil aconteceu entre os primeiros 10 dias. No entanto, apesar da breve fase desafiadora, Brunna Gonçalves explicou que a recuperação tem sido ótima. Leia o relato completo!

