Bruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi revelou uma nova foto de Mel e questionou os fãs sobre a semelhança da bebê com o pai e a irmã mais velha
A influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro na noite de terça-feira, 9, ao compartilhar com o público um novo registro encantador de Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. A bebê, de 2 meses de vida, chegou ao mundo em junho deste ano.
Desta vez, a pequena foi fotografada usando uma roupa branca e um lacinho vermelho no cabelo. Esbanjando fofura, Mel ainda aparece com os olhos bem abertos para o clique. Bruna Biancardi aproveitou a ocasião para questionar os fãs sobre a semelhança da caçula com os familiares.
"Me acham parecida com quem? Mamãe ou papai e Mavie?", escreveu a influenciadora, deixando uma enquete para que os seguidores pudessem votar. Recentemente, Biancardi mostrou detalhes de como foi a comemoração intimista do segundo mês de vida da caçula da família.
Assim como no primeiro mesversário, Mel ganhou um bolo temático, decorado com diversas flores delicadas em tons pastel — rosa, azul, amarelo e branco — além de folhas verdes e pequenas borboletas. No topo, uma vela dourada representando o número 2. E na frente, uma placa de açúcar com os dizeres "MEL 2 meses".
Vale lembrar que além da bebê, Neymar Jr e Bruna Biancardi também são pais de Mavie, de quase 2 anos. O jogador de futebol ainda tem outros dois filhos, frutos de antigas relações: Davi Lucca, de 14, e Helena, de 1.
Veja a nova foto da herdeira caçula de Neymar Jr:
Nos últimos dias, Bruna Biancardi dividiu com os seguidores alguns detalhes do quarto de Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. Por meio das redes sociais, a esposa do jogador de futebol compartilhou registros do espaço decorado feito especialmente para a bebê, de 2 meses.
Nas imagens, é possível notar o papel de parede delicado, algumas partes da decoração do cômodo e o berço onde a pequena dorme. Além disso, Bruna também mostrou um nicho iluminado simbolizando o mel posicionado nos cantos do teto.
Vale lembrar que, até o momento, a influenciadora digital não revelou totalmente como ficou o quartinho da herdeira caçula, mostrando apenas pequenos detalhes. Recentemente, Bruna Biancardi também mostrou ao público a nova casinha de bonecas luxuosa das filhas.
Leia também: Bruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico
