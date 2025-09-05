Bruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico

A influenciadora digital Bruna Biancardi explicou o motivo de usar máscara durante o evento que acontece na Arena Corinthians, em São Paulo

Bruna Biancardiganhou um vale night nesta sexta-feira, 5, e foi curtir o jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Arena Corinthians, em São Paulo, ao lado do jogador de futebol Neymar Jr.

Nos Stories, a influenciadora digital postou uma foto no estádio e chamou a atenção ao mostrar que estava usando uma máscara. Ela, então, explicou que precisou usar o acessório após espremer uma espinha, que acabou infeccionando e virou uma celulite facial.

A mãe de Mavie, de um ano, e Mel, de dois meses, compartilhou uma foto exibindo a espinha que espremeu e depois mostrou como sua boca ficou inchada. "Se eu contar porque estou demáscara, vocês não vão acreditar", começou a famosa.

Em seguida, Bruna fez o relato. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' - esse é o nome - hoje é o segundo dia", explicou a mulher do jogador Neymar Jr.

Por fim, a influencer aproveitou a situação que aconteceu com ela para deixar um aviso: "As fotos são horríveis, desculpa kkk, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma fucking espinha. Agora está assim", finalizou.

Confira:

Bruna Biancardi revela que teve celulite facial - Foto: Instagram

O que é celulite facial?

A celulite facial é uma infecção bacteriana que afeta as camadas mais profundas da pele do rosto, causando inflamação nos tecidos subcutâneos. É importante destacar que essa condição é distinta da celulite estética, que se refere ao aspecto ondulado da pele causado pelo acúmulo de gordura.

Causas e fatores de risco

A celulite facial é geralmente causada por bactérias como Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, que entram na pele através de lesões como cortes, arranhões, picadas de insetos ou acne inflamada. Fatores que aumentam o risco de infecção incluem diabetes, sistema imunológico enfraquecido, obesidade e condições como eczema ou psoríase.

Sintomas

Os principais sinais da celulite facial incluem vermelhidão, inchaço, dor e sensação de calor na área afetada. Em casos mais graves, podem ocorrer febre, calafrios, bolhas, pressão arterial baixa e aceleração ou diminuição da frequência cardíaca. Se não tratada adequadamente, a infecção pode evoluir para complicações sérias, como septicemia ou meningite.

Tratamento

O tratamento da celulite facial geralmente envolve o uso de antibióticos, que podem ser administrados por via oral ou intravenosa, dependendo da gravidade da infecção. Em casos mais graves, pode ser necessária internação hospitalar. Além disso, o uso de analgésicos para controle da dor e compressas frias para redução do inchaço também são recomendados.

Prevenção

Para prevenir a celulite facial, é fundamental manter a pele limpa e hidratada, tratar prontamente qualquer lesão cutânea e evitar coçar ou manipular feridas. Pessoas com condições que afetam o sistema imunológico devem ter cuidados adicionais para evitar infecções

A celulite facial é uma condição séria que requer atenção médica imediata. Identificar os sintomas precocemente e iniciar o tratamento adequado são essenciais para evitar complicações graves. Se você notar sinais de celulite facial, procure orientação médica o quanto antes.

