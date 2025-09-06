CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Bruna Biancardi mostra celebração intimista no mesversário da filha com Neymar
Bebê / Mesversário

Bruna Biancardi mostra celebração intimista no mesversário da filha com Neymar

A filha caçula da influenciadora Bruna Biancardi e do jogador de futebol Neymar Jr, Mel, completou dois meses de vida e ganhou uma festinha especial

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 08h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Biancardi, Neymar e as filhas
Bruna Biancardi, Neymar e as filhas - Foto: Reprodução/Instagram

A filha caçula da influenciadora digital Bruna Biancardi e do jogador de futebol Neymar Jr, Mel, completou dois meses de vida e ganhou mais uma festinha especial para celebrar a data nesta sexta-feira, 5. A esposa do atleta compartilhou fotos da comemoração intimista nas redes sociais.

Para celebrar a data, a família encomentou um bolo temático. O doce foi decorado com diversas flores delicadas em tons pastel— rosa, azul, amarelo e branco —, além de folhas verdes e pequenas borboletas.No topo, uma vela dourada em forma do número "2". E na frente, uma placa de açúcar com a inscrição "MEL 2 meses".

Ao compartilhar a imagem, Biancardi se derreteu: "2 meses da nossa Melzinha hoje" acompanhado de três emojis de coração cinza. Em seguida, ela mostrou sua filha mais velha, Mavie, de quase 2 anos, interagindo com a irmã mais nova. 

Em agosto, o primeiro mês de vida de Mel também foi comemorado com um bolo personalizado. Na oportunidade, o doce foi decorado com o tema de colméia e abelhas para combinar com o nome da bebê. Relembre!

Stories de Bruna Biancardi no Instagram
Stories de Bruna Biancardi no Instagram
Stories de Bruna Biancardi no Instagram
Stories de Bruna Biancardi no Instagram
Stories de Bruna Biancardi no Instagram
Stories de Bruna Biancardi no Instagram

Como é o quarto de Mel, filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi?

Recentemente,  Bruna Biancardi dividiu com os seguidores alguns detalhes do quarto de Mel e compartilhou registros do espaço decorado feito especialmente para a bebê, de 2 meses. Nas imagens, é possível notar o papel de parede delicado, algumas partes da decoração do cômodo e o berço onde a pequena dorme. Ela mostrou também um nicho iluminado simbolizando o mel posicionado nos cantos do teto. Veja as fotos aqui!

Vale destacar que, até agora, a influenciadora digital não revelou o quarto completo da filha caçula, mostrando apenas alguns detalhes. Recentemente, Bruna Biancardi compartilhou com o público a luxuosa nova casinha de bonecas das filhas.

O brinquedo, que fica localizado na área externa da mansão onde o casal mora com as duas filhas, possui uma cozinha planejada, penteadeira e cama. Além disso, a inicial dos nomes de Mavie e Mel também estampam alguns locais do espaço.

"Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de tantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas... Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho", declarou a famosa ao mostrar a casinha de bonecas das herdeiras.

Vale lembrar que o jogador é pai de quatro filhos: além de Mavie e Mel, também é pai de Helena, de 1 ano, fruto da relação com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 14, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Leia também: Bruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

NeymarMelMavieBruna Biancardi
Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  Neymar Jr. Neymar Jr   

Leia também

Que lindos!

Maria Cavalcante posta foto em família - Foto: Reprodução/Instagram/@izacosta_1

Maria Cavalcante posta clique encantador em família: 'O maior amor do mundo'

Fofura!

Graciele Lacerda com filha, Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda se derrete em fotos inéditas da filha: 'Fase tão especial'

Família linda

Lyandra Costa comemora o mesversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Filha do cantor Leandro mostra comemoração intimista do mesversário da caçula

Vem aí!

Lucas Rangel e Lucas Bley - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Rangel anuncia data da viagem para o nascimento da filha

Crescendo!

Carol Peixinho choca com tamanho de sua barriga - Reprodução/Instagram

Na reta final da gestação, Carol Peixinho choca com tamanho de sua barriga

Fofura!

Jade Magalhães posta nova foto com a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Jade Magalhães se derrete ao postar nova foto com a filha: 'Meu pedacinho'

Últimas notícias

Dani Moreno fala sobre planos para o futuroDani Moreno se reinventa para além das telas e assume novas escolhas: ‘É uma decisão’
Os irmãos Carlton e Shantel OglesbyQuilos Mortais: veja como estão hoje os irmãos que pesavam 647 quilos
Roberta Miranda, Marília Mendonça e Dona RuthRoberta Miranda expõe mágoa com mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'
Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupanteMédica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'
Grazi Massafera e a filha, SofiaFilha de Grazi Massafera e Cauã Reymond surge com novo visual; veja como ficou
Gabriel MedinaGabriel Medina beija nova namorada em primeira aparição pública
Bruna Biancardi, Neymar e as filhasBruna Biancardi mostra celebração intimista no mesversário da filha com Neymar
Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos; saiba quemAtor italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos após sofrer vários AVCs
Isabel Fillardis'A volta para música é uma necessidade de obedecer à minha alma', diz Isabel Fillardis
Margareth Serrão e Danilo NascimentoMãe de Virginia vai ao hospital com o namorado e explica o que aconteceu
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade