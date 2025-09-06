Bruna Biancardi mostra celebração intimista no mesversário da filha com Neymar

A filha caçula da influenciadora Bruna Biancardi e do jogador de futebol Neymar Jr, Mel, completou dois meses de vida e ganhou uma festinha especial
A filha caçula da influenciadora digital Bruna Biancardi e do jogador de futebol Neymar Jr, Mel, completou dois meses de vida e ganhou mais uma festinha especial para celebrar a data nesta sexta-feira, 5. A esposa do atleta compartilhou fotos da comemoração intimista nas redes sociais.
Para celebrar a data, a família encomentou um bolo temático. O doce foi decorado com diversas flores delicadas em tons pastel— rosa, azul, amarelo e branco —, além de folhas verdes e pequenas borboletas.No topo, uma vela dourada em forma do número "2". E na frente, uma placa de açúcar com a inscrição "MEL 2 meses".
Ao compartilhar a imagem, Biancardi se derreteu: "2 meses da nossa Melzinha hoje" acompanhado de três emojis de coração cinza. Em seguida, ela mostrou sua filha mais velha, Mavie, de quase 2 anos, interagindo com a irmã mais nova.
Em agosto, o primeiro mês de vida de Mel também foi comemorado com um bolo personalizado. Na oportunidade, o doce foi decorado com o tema de colméia e abelhas para combinar com o nome da bebê. Relembre!
Recentemente, Bruna Biancardi dividiu com os seguidores alguns detalhes do quarto de Mel e compartilhou registros do espaço decorado feito especialmente para a bebê, de 2 meses. Nas imagens, é possível notar o papel de parede delicado, algumas partes da decoração do cômodo e o berço onde a pequena dorme. Ela mostrou também um nicho iluminado simbolizando o mel posicionado nos cantos do teto. Veja as fotos aqui!
Vale destacar que, até agora, a influenciadora digital não revelou o quarto completo da filha caçula, mostrando apenas alguns detalhes. Recentemente, Bruna Biancardi compartilhou com o público a luxuosa nova casinha de bonecas das filhas.
O brinquedo, que fica localizado na área externa da mansão onde o casal mora com as duas filhas, possui uma cozinha planejada, penteadeira e cama. Além disso, a inicial dos nomes de Mavie e Mel também estampam alguns locais do espaço.
"Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de tantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas... Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho", declarou a famosa ao mostrar a casinha de bonecas das herdeiras.
Vale lembrar que o jogador é pai de quatro filhos: além de Mavie e Mel, também é pai de Helena, de 1 ano, fruto da relação com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 14, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.
Leia também: Bruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico
