Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, nesta segunda-feira, 18. Após a cerimônia religiosa, o casal recepcionou familiares e amigos com uma festa especial.
Além do buffet, que incluía entradas, jantar e sobremesas, a família encomendou um bolo sofisticado de três andares, em tons suaves de rosa claro e branco. O topo foi adornado com flores delicadas, enquanto cada camada apresentava detalhes texturizados. No andar do meio, a inicial do nome de Clara foi desenhada. Já a base do bolo foi decorada com flores brancas e folhas verdes.
Em seu perfil oficial, a influenciadora postou alguns registros em que aparece sorridente com o marido, a herdeira e com os padrinhos, a cantora Wanessa Camargo e Emanoel Camargo, além de João Vecker, o padrinho de consagração.
Ela ainda mostrou Wanessa cantando uma música em homenagem à irmã caçula. A cantora escolheu a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad. "Wanessa, obrigada por essa homenagem linda", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.
Já no domingo, 17, Graciele explicou detalhes da roupa da filha. "O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado”, contou Graciele.
