  Luciele Di Camargo faz rara aparição pública com os filhos
Eventos / Batizado

Luciele Di Camargo faz rara aparição pública com os filhos

A atriz Luciele Di Camargo marcou presença em evento familiar para o batizado de Clara, primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 22h18

Luciele Di Camargo
Luciele Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

A atriz Luciele Di Camargo esteve acompanhada dos filhos em um momento especial para a família. Ao lado dos herdeiros, ela participou do batizado de Clara, filha de seu irmão Zezé Di Camargo com a influenciadora digital Graciele Lacerda, realizado na última segunda-feira, 18, em São Paulo.

O evento reuniu familiares próximos e amigos selecionados. Clara, de apenas sete meses, foi batizada pelo padre Antônio Maria em uma cerimônia marcada pela religiosidade e pela emoção dos pais.

Luciele apareceu ao lado dos filhos, Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de 11, frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Denílson. Os três posaram juntos em registros da celebração. Luciele apostou em um vestido sofisticado, a filha usou um look jovial e o caçula surgiu de camisa social clara, compondo a formalidade do evento.

Davi, Luciele e Maria Eduarda
Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Davi, Luciele e Maria Eduarda
Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Davi, Luciele e Maria Eduarda
Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

O batizado da pequena Clara

Entre os destaques do batizado de Clara Camargo esteve a escolha dos padrinhos: o irmão de Zezé, Emanoel Camargo, assumiu o posto oficial, enquanto João Vecker, coreógrafo e cabeleireiro do sertanejo, foi o padrinho de consagração. A cantora Wanessa Camargo, filha mais velha de Zezé, foi escolhida como madrinha, reforçando a união dos laços familiares.

Após a bênção, os convidados foram recepcionados em um almoço preparado especialmente para a ocasião, que contou com clima de confraternização e alegria. Durante o evento, Luciele posou sorridente ao lado dos filhos, chamando a atenção pelo visual elegante e pela presença carinhosa com os herdeiros.

A aparição é considerada rara, já que Luciele mantém vida discreta, longe dos holofotes, e raramente é vista em eventos públicos com as crianças. O registro ao lado dos filhos reforçou o caráter familiar e íntimo da celebração, que marcou um novo capítulo na vida de Zezé e Graciele com a chegada da pequena Clara.

Leia também: Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filha, Clara

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Luciele Camargo
Zezé Di Camargo  

