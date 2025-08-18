Luciele Di Camargo faz rara aparição pública com os filhos

A atriz Luciele Di Camargo marcou presença em evento familiar para o batizado de Clara, primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda
A atriz Luciele Di Camargo esteve acompanhada dos filhos em um momento especial para a família. Ao lado dos herdeiros, ela participou do batizado de Clara, filha de seu irmão Zezé Di Camargo com a influenciadora digital Graciele Lacerda, realizado na última segunda-feira, 18, em São Paulo.
O evento reuniu familiares próximos e amigos selecionados. Clara, de apenas sete meses, foi batizada pelo padre Antônio Maria em uma cerimônia marcada pela religiosidade e pela emoção dos pais.
Luciele apareceu ao lado dos filhos, Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de 11, frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Denílson. Os três posaram juntos em registros da celebração. Luciele apostou em um vestido sofisticado, a filha usou um look jovial e o caçula surgiu de camisa social clara, compondo a formalidade do evento.
Entre os destaques do batizado de Clara Camargo esteve a escolha dos padrinhos: o irmão de Zezé, Emanoel Camargo, assumiu o posto oficial, enquanto João Vecker, coreógrafo e cabeleireiro do sertanejo, foi o padrinho de consagração. A cantora Wanessa Camargo, filha mais velha de Zezé, foi escolhida como madrinha, reforçando a união dos laços familiares.
Após a bênção, os convidados foram recepcionados em um almoço preparado especialmente para a ocasião, que contou com clima de confraternização e alegria. Durante o evento, Luciele posou sorridente ao lado dos filhos, chamando a atenção pelo visual elegante e pela presença carinhosa com os herdeiros.
A aparição é considerada rara, já que Luciele mantém vida discreta, longe dos holofotes, e raramente é vista em eventos públicos com as crianças. O registro ao lado dos filhos reforçou o caráter familiar e íntimo da celebração, que marcou um novo capítulo na vida de Zezé e Graciele com a chegada da pequena Clara.
