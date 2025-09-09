CARAS Brasil
  Ary Mirelle exibe lembrancinhas de maternidade do filho caçula com João Gomes
Ary Mirelle exibe lembrancinhas de maternidade do filho caçula com João Gomes

Esposa de João Gomes, Ary Mirelle deu à luz Joaquim, seu segundo filho com o cantor; veja a decoração e as lembrancinhas da maternidade

por Rafaela Oliveira
Publicado em 09/09/2025, às 10h42

Ary Mirelle e João Gomes são pais de Jorge e Joaquim
Ary Mirelle e João Gomes são pais de Jorge e Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 8, para compartilhar com o público detalhes das lembrancinhas de maternidade do filho caçula, Joaquim. O pequeno, fruto de seu casamento com o cantor João Gomes, chegou ao mundo no domingo, 7.

Nas imagens publicadas por Ary, é possível notar os itens escolhidos pelos papais para entregar aos familiares que os visitaram na maternidade: pratos de porcelana para colocar joias, potes de vidro, canecas com coador para café, cadernos, vasos para acomodar flores, todos personalizados com o nome do bebê e o desenho de um urso.

Além das lembrancinhas, os visitantes também puderam apreciar algumas sobremesas como bem-nascidos, pães de mel, bolo e docinhos personalizados. Ary Mirelle e Joaquim receberam alta hospitalar ainda na segunda-feira, 8, e já estão em casa.

Além do recém-nascido, Ary e João Gomes também são pais de Jorge, de 1 ano de vida. Recentemente, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando o primogênito do casal fazendo carinho do irmãozinho caçula. "Sabe quando a gente para e pensa… ‘eu nasci pra isso’, ‘eu nasci para ser a mãe dos meus filhos'", declarou a mamãe coruja na legenda.

"E eu só consigo ser grata por esse presente que Deus me deu. Jorge e Joaquim são luz na minha vida, são minha proteção, meu alicerce, minha paz. Quando algo não sair como planejado, vou lembrar que tenho eles, e tudo vai ficar bem, pois entendo esse propósito. Que eu seja boa o suficiente para criar e educar de maneira correta, que sejam grandes homens. Eu amo vocês mais que tudo nessa vida. É aquela frase de mãe: ‘eu amo tanto, que dói'", completou a esposa de João Gomes.

Veja as lembrancinhas de maternidade do caçula de João Gomes e Ary Mirelle:

Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Lembrancinhas de maternidade do filho de Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle com os filhos - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle com os filhos - Reprodução/Instagram

Como é o quarto do filho caçula de João Gomes?

Recentemente, Ary Mirelle mostrou os detalhes do quarto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes. O ambiente do bebê conta com berço, sofá e cômoda, todos com acabamento em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. As paredes são decoradas com desenhos de animais e elementos da natureza.

Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital declarou: "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos".

E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível"; confira as fotos do quarto de Joaquim!

Leia também: João Gomes improvisa cama no chão na 1ª noite com Ary Mirelle e o filho na maternidade

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

