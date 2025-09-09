Ary Mirelle exibe lembrancinhas de maternidade do filho caçula com João Gomes

Esposa de João Gomes, Ary Mirelle deu à luz Joaquim, seu segundo filho com o cantor; veja a decoração e as lembrancinhas da maternidade

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 8, para compartilhar com o público detalhes das lembrancinhas de maternidade do filho caçula, Joaquim. O pequeno, fruto de seu casamento com o cantor João Gomes, chegou ao mundo no domingo, 7.

Nas imagens publicadas por Ary, é possível notar os itens escolhidos pelos papais para entregar aos familiares que os visitaram na maternidade: pratos de porcelana para colocar joias, potes de vidro, canecas com coador para café, cadernos, vasos para acomodar flores, todos personalizados com o nome do bebê e o desenho de um urso.

Além das lembrancinhas, os visitantes também puderam apreciar algumas sobremesas como bem-nascidos, pães de mel, bolo e docinhos personalizados. Ary Mirelle e Joaquim receberam alta hospitalar ainda na segunda-feira, 8, e já estão em casa.

Além do recém-nascido, Ary e João Gomes também são pais de Jorge, de 1 ano de vida. Recentemente, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando o primogênito do casal fazendo carinho do irmãozinho caçula. "Sabe quando a gente para e pensa… ‘eu nasci pra isso’, ‘eu nasci para ser a mãe dos meus filhos'", declarou a mamãe coruja na legenda.

"E eu só consigo ser grata por esse presente que Deus me deu. Jorge e Joaquim são luz na minha vida, são minha proteção, meu alicerce, minha paz. Quando algo não sair como planejado, vou lembrar que tenho eles, e tudo vai ficar bem, pois entendo esse propósito. Que eu seja boa o suficiente para criar e educar de maneira correta, que sejam grandes homens. Eu amo vocês mais que tudo nessa vida. É aquela frase de mãe: ‘eu amo tanto, que dói'", completou a esposa de João Gomes.

Veja as lembrancinhas de maternidade do caçula de João Gomes e Ary Mirelle:

Como é o quarto do filho caçula de João Gomes?

Recentemente, Ary Mirelle mostrou os detalhes do quarto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes. O ambiente do bebê conta com berço, sofá e cômoda, todos com acabamento em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. As paredes são decoradas com desenhos de animais e elementos da natureza.

Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital declarou: "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos".

E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível"; confira as fotos do quarto de Joaquim!

